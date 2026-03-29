Felháborító! Hadházy Ákos lázadásra szólít fel a Fidesz győzelem esetén

Magyar Péter februárban megjósolta, hogy egy „nagyon mocskos kampány jön”. A Tisza Párt elnöke tett róla, hogy ez így is legyen, de most Hadházy Ákos tett rá egy lapáttal – számolt be róla az Index.

Hadházy Ákos megvalósíthatja a lázadás bűncselekményét

Hadházy Ákos közösségi oldalán azt írta,

Ha a már most is zajló csalások (lásd: állami propaganda) eredményeként a Fidesz győztesnek hirdetné magát (reméljük, nem ez lesz a helyzet), azt egyszerűen nem lehet elfogadni. A bizonyítékok ellenére a „nemzeti” választási iroda és végső soron az „Alkotmánybíróság” persze nem fogja megismételtetni a választást, azt nekünk kell majd kikényszerítenünk. Ahhoz azonban, hogy ehhez kellően sokan legyünk, nagyon fontosak a bizonyítékok.”

Nézzük részleteiben, mit állít Hadházy, aki csöppet sem mellesleg a fővárosi 06. számú egyéni választókerületében indul független jelöltként az április 12-i választáson:

a választási eredmény negligálása (Fidesz-győzelem esetén nem elfogadása),

megismételt választás

kikényszerítése

bizonyítékok alapján, hogy

kellő sokaság legyen.

A felvázolt cselekménysor szinte egy az egyben visszaköszön a Btk. 256. §-ában leírt lázadás elnevezésű bűncselekmény törvényi tényállásában: „aki olyan tömegzavargásban vesz részt, amelynek közvetlen célja, hogy az Országgyűlést, a köztársasági elnököt, a Kúriát, a kormányt vagy az Alkotmánybíróságot az Alaptörvényben meghatározott jogköre gyakorlásában erőszakkal vagy ezzel fenyegetve akadályozza, vagy intézkedésre kényszerítse bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” A tömegzavargás szervezője vagy vezetője pedig akár tizenöt évi szabadságvesztéssel is büntethető. Ennek a szándékosan elkövethető bűncselekménynek már az előkészületét is egytől öt évig terjedő börtönnel fenyegetik.