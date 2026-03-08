Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Orosz Csaba az egykori hadifogoly, arról is beszámolt az interjú során, hogy miként esett fogságba.

Orosz Csaba az egykori hadifogoly a debreceni háborúellenes gyűlésen – Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs

Két bajtársam odaveszett, meghalt. Menekültem vissza a városba, ahol lakok, és az orosz katonákkal találkoztam. Ők voltak tizenketten, én egyedül. Tűzharcba keveredtem, és akkor kaptam a lövést”

– mesélte az egykori katona.

Orosz Csaba azt is elmondta, hogy ekkor került hadifogságba, és vitték el Oroszországba, ahol 8 kilót fogyott, és semmiféle hírt nem kapott. A családja azt se tudta, hogy él-e vagy már meghalt.

A férfit sógora kereste a magyar külügynél, és ezért sikerült kiszabadítani.

Magyarország jót tett velem”

– hálálkodott Orosz Csaba, aki először azt hitte, hogy Ukrajnába kerül vissza, de mikor közölték vele, hogy Magyarországra hozzák, akkor már megnyugodhatott.