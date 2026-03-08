Hírlevél
Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Jól telnek a napok. Jobb, mint a háborúban – felelte újságírói kérdésre a nemrégiben kiszabadított hadifogoly, Orosz Csaba. Orbán Viktor miniszterelnök közölte azt a beszélgetést, melyet a debreceni háborúellenes gyűlésen készítettek a kárpátaljai magyar férfival.
hadifogolyHáborúellenes Gyűlésorosz-ukrán háborúukrán hadifogolyKülügyminisztrérium

Orosz Csaba az egykori hadifogoly, arról is beszámolt az interjú során, hogy miként esett fogságba.

Debrecen, 2026. március 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen a napokban elengedett két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly egyike (k) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a debreceni Főnix Arénában 2026. március 7-én. Balról Kósa Lajos, a térség fideszes országgyűlési képviselője, MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orosz Csaba az egykori hadifogoly a debreceni háborúellenes gyűlésen – Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs

Két bajtársam odaveszett, meghalt. Menekültem vissza a városba, ahol lakok, és az orosz katonákkal találkoztam. Ők voltak tizenketten, én egyedül. Tűzharcba keveredtem, és akkor kaptam a lövést”

– mesélte az egykori katona.

Orosz Csaba azt is elmondta, hogy ekkor került hadifogságba, és vitték el Oroszországba, ahol 8 kilót fogyott, és semmiféle hírt nem kapott. A családja azt se tudta, hogy él-e vagy már meghalt.

A férfit sógora kereste a magyar külügynél, és ezért sikerült kiszabadítani

Magyarország jót tett velem”

 – hálálkodott Orosz Csaba, aki először azt hitte, hogy Ukrajnába kerül vissza, de mikor közölték vele, hogy Magyarországra hozzák, akkor már megnyugodhatott.

 

