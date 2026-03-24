Rendkívüli

Tűzoltót kell hívni Magyar Péter gigantikus nyíregyházi leégése után – fotó

Magyar Honvédség

Szalay-Bobrovniczky: XXI. századi technikát képvisel a magyar helikopterflotta

A H145-ös és H225-ös helikopterek a világ legmodernebb helikopterei, ezek állnak a Magyar Légierő rendelkezésére. A hétfőn Szolnokon átadott helikopteres hangárkomplexum pedig igazi XXI. századi technikai színvonalat képvisel – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
„Árvízvédelem, mentési akció, vagy különleges katonai feladat, a helikopterflotta mindig rendelkezésre áll” – írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóhoz.

Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Berkó Attila vármegyei főispán (b-j) a helikopteres hangárkomplexum átadó ünnepségén Szolnokon, 2026. március 23-án (Fotó: MTI/Mészáros János)

Hozzátette: ezek között a körülmények között tud majd dolgozni a karbantartó állomány, és tudnak pilótáink és a hajózó személyzet a következőkben szolgálatot teljesíteni a helikopterekkel.

Amikor a Magyar Honvédség erősödik, a magyar emberek biztonsága is erősödik.

„A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!” – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

 

