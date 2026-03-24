Szalay-Bobrovniczky: XXI. századi technikát képvisel a magyar helikopterflotta

A H145-ös és H225-ös helikopterek a világ legmodernebb helikopterei, ezek állnak a Magyar Légierő rendelkezésére. A hétfőn Szolnokon átadott helikopteres hangárkomplexum pedig igazi XXI. századi technikai színvonalat képvisel – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
„Árvízvédelem, mentési akció, vagy különleges katonai feladat, a helikopterflotta mindig rendelkezésre áll” – írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóhoz.
Hozzátette: ezek között a körülmények között tud majd dolgozni a karbantartó állomány, és tudnak pilótáink és a hajózó személyzet a következőkben szolgálatot teljesíteni a helikopterekkel.
Amikor a Magyar Honvédség erősödik, a magyar emberek biztonsága is erősödik.
„A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!” – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!