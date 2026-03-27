Hankó Balázs

„A nemzetmentés minden pillanatában itt vagyunk” – Hankó Balázs Beregszászon

A kárpátaljai magyarság jövője, a háborús körülmények között is működő oktatás és a nemzeti összetartozás kérdései kerültek a középpontba azon a találkozón, amelyen Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter vett részt a „Kérdezd a minisztert” programsorozat keretében a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem falai között.
Az intézmény, amely a kárpátaljai magyar felsőoktatás egyik legfontosabb bástyája, ma is biztos pontot jelent a magyar fiatalok számára egy bizonytalan, háború sújtotta térségben.

Forrás: Facebook/Hankó Balázs

A miniszter hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben az oktatás fenntartása nem pusztán szakmai feladat, hanem nemzeti küldetés. 

Ami itt történik, az nemzetmentés”

– fogalmazott, majd hozzátette: 

A nemzetmentés minden pillanatában itt vagyunk.”

Szavai világossá tették: a magyar kormány célja, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok akkor is hozzáférjenek az anyanyelvi oktatáshoz, ha a háborús körülmények ezt rendkívüli módon megnehezítik.

A hallgatók kérdései között kiemelt helyet kapott az ukrajnai kisebbségi jogok helyzete. Hankó Balázs ezzel kapcsolatban egyértelműen fogalmazott: „Nem látunk előrelépést” – mondta, hozzátéve, hogy „nem kapunk ebben semmiféle támogatást”. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország álláspontja változatlan.

Az Ukrajnában élő magyar közösségnek ugyanazok a jogok járnak, amelyek Európa más országaiban természetesek. A kormány továbbra is minden lehetséges nemzetközi fórumon képviseli a kárpátaljai magyarok ügyét.

A miniszter beszédében többször visszatért a nemzeti összetartozás gondolatára: 

Mi nemzetben és nemzeti közösségben gondolkodunk”

– hangsúlyozta. Hozzátette, amikor Ukrajna nem biztosít támogatást a magyar oktatásnak, Magyarország akkor is jelen van. Ez a hozzáállás nem csupán politikai állásfoglalás, hanem hosszú távú nemzetstratégia: a cél, hogy a fiatalok szülőföldjükön maradhassanak, ott tanulhassanak és boldogulhassanak. A találkozó végén Hankó Balázs egy személyesebb hangvételű gondolattal fordult a hallgatókhoz: 

Csak a szeretet képes összefogást teremteni.”

 

