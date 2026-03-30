Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Hankó Balázs

Hankó Balázs: A magyar tudásnak nincs határa, de van hazája

A magyar tudásnak nincs határa, de van hazája – mondta a Pannónia Ösztöndíjprogram eddigi eredményeiről szóló sajtótájékoztatón Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter hétfőn, a budapesti Nemzeti Színházban.
Hankó BalázsPannónia ÖsztöndíjprogramKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)oktatás

A tárcavezető úgy fogalmazott: mi a világgal nyitunk és a világra nyitottunk. „A világ tudását, művészetét hozzuk haza, ötvözve a magyar kiválósággal” – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, kitérve arra, hogy összesen 12 718 fiatal vett részt a programban az elmúlt időszakban.

Hankó Balázs beszámolt a Pannónia Ösztöndíjprogram eddigi eredményeiről (Fotó: Molnár János/Magyar Nemzet)
Hankó Balázs a program sikereiről számolt be

2024 őszén indult a program, és azóta több mint ezerszer, egész pontosan 1065-ször repülték körül ezek a fiatalok a Földet”

 – számolt be Hankó Balázs.

Ezalatt alatt az idő alatt a magyar kiválóságot vittük szerte a világba és hoztuk haza. Hiszen mindazok, akik a Pannónia Ösztöndíjprogram részesei voltak, gazdagodtak és gazdagítanak minket is 

– hangoztatta.

Kiemelte: a program célja 

a magyar kiválósággal a világra nyitni, a világ vezető egyetemeivel együttműködni, megismertetni magunkat és megismerni mások kultúráját, tudását, és ezt itthon tovább kamatoztatni.”

Hankó Balázs felhívta a figyelmet arra, hogy a program folytatódik és kiteljesedik. 

Hagytunk még magunknak teret, hiszen az 1065 földkerülés a Föld-Nap távolság harminc százalékát jelenti. Úgyhogy innentől a határ a csillagos ég”

 – mondta a miniszter, hozzátéve: a magyar tudástól, a magyar fiatalok sikerétől az egész világ megszépül.

 

