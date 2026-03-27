hann endre

A választások után visszavonul a Medián kutatóintézet vezetője

Április 12-e után várhatóan visszavonul Hann Endre, a Medián kutatóintézet vezetője. Menczer Tamás közösségi oldalán fűzte hozzá gondolatait a nagy bejelentéshez.
Megértem. Akkor pofára esés után, ami rá és a Mediánra vár, nem is nagyon van más választás. A magyarok nem akarnak ukránbarát tiszás ügynökkormányt”

– írta a hírre reagálva Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hann Endre visszavonul a választások után (Forrás: MTI/Beliczay László)

Idős korára hivatkozva vonul vissza Hann Endre

Az intézetvezető finoman utalt rá, hogy a választások után valószínűleg nem folytatja a Medián a munkáját; bár ő egészen mással indokolta ezt, mint Menczer Tamás. Hann Endre úgy fogalmazott, ő túl idős már ehhez.

Hann Endre neve sokaknak a Medián vitatott hitelességű kutatásai révén lehet ismerős. 

Az intézet rendre hozakodik elő olyan felmérésekkel, amelyek a Tisza Párt irreálisan toronymagas előnyéről adnak számot.

Ezeknek a kutatásoknak a karmestere Hann Endre, akinek nem mellesleg ukrán zászló virít Facebook-profilképén.

 

