A választások után visszavonul a Medián kutatóintézet vezetője

Megértem. Akkor pofára esés után, ami rá és a Mediánra vár, nem is nagyon van más választás. A magyarok nem akarnak ukránbarát tiszás ügynökkormányt”

– írta a hírre reagálva Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Hann Endre visszavonul a választások után (Forrás: MTI/Beliczay László)

Idős korára hivatkozva vonul vissza Hann Endre

Az intézetvezető finoman utalt rá, hogy a választások után valószínűleg nem folytatja a Medián a munkáját; bár ő egészen mással indokolta ezt, mint Menczer Tamás. Hann Endre úgy fogalmazott, ő túl idős már ehhez.

Hann Endre neve sokaknak a Medián vitatott hitelességű kutatásai révén lehet ismerős.

Az intézet rendre hozakodik elő olyan felmérésekkel, amelyek a Tisza Párt irreálisan toronymagas előnyéről adnak számot.

Ezeknek a kutatásoknak a karmestere Hann Endre, akinek nem mellesleg ukrán zászló virít Facebook-profilképén.