A választások után visszavonul a Medián kutatóintézet vezetője

Megértem. Akkor pofára esés után, ami rá és a Mediánra vár, nem is nagyon van más választás. A magyarok nem akarnak ukránbarát tiszás ügynökkormányt”
– írta a hírre reagálva Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Idős korára hivatkozva vonul vissza Hann Endre
Az intézetvezető finoman utalt rá, hogy a választások után valószínűleg nem folytatja a Medián a munkáját; bár ő egészen mással indokolta ezt, mint Menczer Tamás. Hann Endre úgy fogalmazott, ő túl idős már ehhez.
Hann Endre neve sokaknak a Medián vitatott hitelességű kutatásai révén lehet ismerős.
Az intézet rendre hozakodik elő olyan felmérésekkel, amelyek a Tisza Párt irreálisan toronymagas előnyéről adnak számot.
Ezeknek a kutatásoknak a karmestere Hann Endre, akinek nem mellesleg ukrán zászló virít Facebook-profilképén.