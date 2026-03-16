Menczer Tamás 6 pontja, ami alátámasztja Magyar Péter szövetségét Zelenszkijjel

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója „a teljesség igénye nélkül” pontokba szedte érveit, Magyar Péternek címezve azokat.
1. Daniel Freund haverod tegnap (vasárnap, március 15-én) a tiszás rendezvényen elmondta, hogy te minden pénzügyi és katonai segítséget megadnál Ukrajnának. És azt is elmondta, hogy leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.
2. A Politico írta meg, hogy kapcsolatban vagy Zelenszkijjel, és a Tiszát az ukránok irányítják. A Politicót nem a Tóni (Rogán Antal – a szerk.) fizeti…
3. Tseber Roland Ivanovics – a Magyarországról kitiltott ukrán kém – szervezte a kijevi utadat, és „testvérként” tekintetek egymásra. Tudod, az a Tseber, aki ukrán titkosszolgálati vezetőkkel szokott fotózkodni.
4. A telefonos applikációtokat (Tisza Világ) ukrán fejlesztők, adminisztrátorok, informatikusok készítették és kezelik. Miroslav Tokar és a többiek. Ez a Tiszától kiszivárgott adatokból derült ki.
5. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát; emlékszünk, 58 százalék megszavazta, és te be is jelentetted, hogy ez a Tisza kormányprogramja.
6. Az ukrán olajblokád kapcsán is Zelenszkij mellé álltál, nem véletlenül, hiszen Münchenben paktumot kötöttetek, ők olajblokáddal, 1000 forintos benzinnel meg háromszoros rezsivel kormányra segítenek téged, te meg támogatod cserébe a háborút, a háború és Ukrajna finanszírozását, a fegyverek és a katonák küldését.
Nem véletlenül mondta a főnököd, Weber, hogy az az „álma”, hogy európai zászlós katonák menjenek Ukrajnába.
A fideszes politikus hozzátette:
De rossz a tervetek, a magyar kormány védett árat biztosít a magyar családoknak és vállalkozásoknak.”
Persze, hogy ott volt az ukrán zászló a Tisza Párt rendezvényén. Gondolom, személyesen Zelenszkij küldte. Dedikálta is? „Péter barátomnak sok szeretettel, megbonthatatlan szövetségünk örömére! Barátsággal: Volodimir”
Szerintem rajta van, keresd csak!”
– üzente a Tisza elnökének Menczer Tamás.