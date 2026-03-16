Menczer Tamás 6 pontja, ami alátámasztja Magyar Péter szövetségét Zelenszkijjel

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója „a teljesség igénye nélkül” pontokba szedte érveit, Magyar Péternek címezve azokat.

1. Daniel Freund haverod tegnap (vasárnap, március 15-én) a tiszás rendezvényen elmondta, hogy te minden pénzügyi és katonai segítséget megadnál Ukrajnának. És azt is elmondta, hogy leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.

2. A Politico írta meg, hogy kapcsolatban vagy Zelenszkijjel, és a Tiszát az ukránok irányítják. A Politicót nem a Tóni (Rogán Antal – a szerk.) fizeti…

Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselői az Európai Parlamentben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

3. Tseber Roland Ivanovics – a Magyarországról kitiltott ukrán kém – szervezte a kijevi utadat, és „testvérként” tekintetek egymásra. Tudod, az a Tseber, aki ukrán titkosszolgálati vezetőkkel szokott fotózkodni.

4. A telefonos applikációtokat (Tisza Világ) ukrán fejlesztők, adminisztrátorok, informatikusok készítették és kezelik. Miroslav Tokar és a többiek. Ez a Tiszától kiszivárgott adatokból derült ki.

5. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát; emlékszünk, 58 százalék megszavazta, és te be is jelentetted, hogy ez a Tisza kormányprogramja.