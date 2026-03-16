Menczer Tamás 6 pontja, ami alátámasztja Magyar Péter szövetségét Zelenszkijjel

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

56 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nincs abban semmi meglepő, hogy a tiszások március 15-én is ukrán zászlóval vonultak, hiszen a párt képviselői az Európai Parlamentben is „felhúzták az ukrán mezt”, Manfred Weber parancsára. Egyébként meg mindenki látja, hogy összeálltatok az ukránokkal – írta Menczer Tamás a Facebook-oldalán, majd pontokba szedte, mi minden bizonyítja Magyar Péter és a Tisza Párt ukránbarátságát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója „a teljesség igénye nélkül” pontokba szedte érveit, Magyar Péternek címezve azokat.

1. Daniel Freund haverod tegnap (vasárnap, március 15-én) a tiszás rendezvényen elmondta, hogy te minden pénzügyi és katonai segítséget megadnál Ukrajnának. És azt is elmondta, hogy leválasztanád Magyarországot az olcsó orosz földgázról és kőolajról.

2. A Politico írta meg, hogy kapcsolatban vagy Zelenszkijjel, és a Tiszát az ukránok irányítják. A Politicót nem a Tóni (Rogán Antal – a szerk.) fizeti…

Tarr Zoltán, Magyar Péter, TarrZoltán, MagyarPéter, Tisza Párt, TiszaPárt, Strasbourg, 2024. július 16. Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás
Magyar Péter és Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-képviselői az Európai Parlamentben (Fotó: MTI/Purger Tamás)

3. Tseber Roland Ivanovics – a Magyarországról kitiltott ukrán kém – szervezte a kijevi utadat, és „testvérként” tekintetek egymásra. Tudod, az a Tseber, aki ukrán titkosszolgálati vezetőkkel szokott fotózkodni.

4. A telefonos applikációtokat (Tisza Világ) ukrán fejlesztők, adminisztrátorok, informatikusok készítették és kezelik. Miroslav Tokar és a többiek. Ez a Tiszától kiszivárgott adatokból derült ki.

5. A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát; emlékszünk, 58 százalék megszavazta, és te be is jelentetted, hogy ez a Tisza kormányprogramja.

A Politico is leírta: Magyar Péter nem mondana nemet Brüsszelnek

6. Az ukrán olajblokád kapcsán is Zelenszkij mellé álltál, nem véletlenül, hiszen Münchenben paktumot kötöttetek, ők olajblokáddal, 1000 forintos benzinnel meg háromszoros rezsivel kormányra segítenek téged, te meg támogatod cserébe a háborút, a háború és Ukrajna finanszírozását, a fegyverek és a katonák küldését. 

Nem véletlenül mondta a főnököd, Weber, hogy az az „álma”, hogy európai zászlós katonák menjenek Ukrajnába.

Orbán Viktor: Az ukránok minden vörös vonalat átléptek, de a magyarokat nem lehet megfenyegetni!

A fideszes politikus hozzátette: 

De rossz a tervetek, a magyar kormány védett árat biztosít a magyar családoknak és vállalkozásoknak.”

Persze, hogy ott volt az ukrán zászló a Tisza Párt rendezvényén. Gondolom, személyesen Zelenszkij küldte. Dedikálta is? „Péter barátomnak sok szeretettel, megbonthatatlan szövetségünk örömére! Barátsággal: Volodimir” 

Szerintem rajta van, keresd csak!” 

– üzente a Tisza elnökének Menczer Tamás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!