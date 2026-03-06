Hírlevél
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Lajkó Fanni

Lajkó Fanni: Minket nem zsarolhatnak

23 órája
Olvasási idő: 2 perc
A Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációt szervezett Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. Lajkó Fanni beszámolója szerint az Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Zelenszkij ukrán elnök részéről ért halálos fenyegetés elleni tiltakozás a magyar himnusz eléneklésével ért véget.
Lajkó FannifenyegetésNemzeti Ellenállás Mozgalomtüntetésukrán

Minket nem zsarolhatnak címmel tett közzé Lajkó Fanni a közösségi oldalán egy rövid videót arról, amikor az ukrán nagykövetség előtt a demonstrálók a magyar himnuszt éneklik.

Hatalmas tömeg vett részt az ukrán fenyegetés elleni budapesti demonstráción. 

Tüntetés az ukrán zsarolás ellen, Tüntetésukránzsarolásellen, Nemzeti Ellenállási Mozgalom, NemzetiEllenállásiMozgalom, Ukrajna budapesti nagykövetsége, Ukránnagykövetség, tiltakozás, olajblokád, ellátási zavarok, ellátásizavarok, 2026.03.06.
Galéria: Tüntetés az ukrán zsarolás ellen
A Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráció résztvevői tiltakoznak az olajblokád ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt

 

