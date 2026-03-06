Lajkó Fanni: Minket nem zsarolhatnak

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom demonstrációt szervezett Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel Ukrajna budapesti nagykövetsége elé. Lajkó Fanni beszámolója szerint az Orbán Viktor magyar miniszterelnököt Zelenszkij ukrán elnök részéről ért halálos fenyegetés elleni tiltakozás a magyar himnusz eléneklésével ért véget.
Minket nem zsarolhatnak címmel tett közzé Lajkó Fanni a közösségi oldalán egy rövid videót arról, amikor az ukrán nagykövetség előtt a demonstrálók a magyar himnuszt éneklik.
Hatalmas tömeg vett részt az ukrán fenyegetés elleni budapesti demonstráción.
Galéria: Tüntetés az ukrán zsarolás ellen
A Nemzeti Ellenállási Mozgalom által szervezett demonstráció résztvevői tiltakoznak az olajblokád ellen Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt
