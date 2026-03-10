Hidvéghi Balázs: Így mondhatunk nemet az ukrán olajblokádra

„A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán olajblokádra, amiben Magyar Péter Zelenszkij cinkosa” – jelentette ki Facebook-videójában Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, aki szerint a jelenlegi energiavita mögött politikai célok húzódnak meg.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (Fotó: MTI/Bruzák Noémi) Fotó: Bruzák Noémi

A kormánypárti politikus arról beszélt: Magyarországra a közel-keleti háborútól függetlenül is érkezhetne olaj, mégpedig a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Állítása szerint azonban a vezeték azért nem működik teljes kapacitással, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elzárta azt, mégpedig Magyar Péter tudtával és támogatásával.

Hidvéghi Balázs: A Tisza Párt vezetője összejátszik az ukrán vezetéssel és Brüsszellel

Hidvéghi Balázs úgy fogalmazott: a Tisza Párt vezetője összejátszik az ukrán vezetéssel és Brüsszellel. Értelmezése szerint Zelenszkijt és Ursula von der Leyent egyetlen dolog érdekli: hogy Budapesten egy olyan kormány alakuljon, amely kiszolgálja az érdekeiket.

Az államtitkár szerint ez egy olyan „bábkormány” lenne, amely támogatná a háborús politikát és Ukrajna további segítését. Hidvéghi Balázs úgy véli,

Magyar Péter már jelentkezett is erre a szerepre, és minden olyan döntést megszavazna, amelyet Brüsszel vagy Kijev kér.

A politikus arról is beszélt, hogy Zelenszkij továbbra is zsarolási eszközként használja a Barátság kőolajvezetéket, miközben az orosz energia teljes kivezetését követeli Európában. Hidvéghi Balázs szerint

ha Magyarországon ukránpárti kormány kerülne hatalomra, akkor ezt a politikát itthon is végrehajtanák.

Az államtitkár úgy fogalmazott: ebben az esetben Magyarország is leválna az orosz energiáról, ami súlyos gazdasági következményekkel járna. Szerinte ez az energiaárak és a rezsiköltségek jelentős emelkedéséhez vezetne, hasonlóan ahhoz, ami más európai országokban már megtörtént.

Hidvéghi Balázs ezért arra kérte a választókat, hogy álljanak ki Magyarország mellett, és a nemzeti petíció aláírásával mondjanak nemet az ukrán olajblokádra.