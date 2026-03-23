Agresszív tiszások vették körül a HírTV riporternőjét - botrányos képsorok

Kecskeméten a HírTv riporternője rémisztő helyzetbe került. Az agresszív tiszások körbe állták, minden áron meg akarták zavarni abban, hogy végezni tudja a munkáját. A riporternő azonban hihetetlen bátorságról tett tanúbizonyságot, nem hagyta, hogy a provokátorok megfélemlítsék.

Vágólapra másolva!

A HírTV tudósítója, Szabó Réka szó szerint az üvöltő tömeg gyűrűjében, lökdösődés és folyamatos verbális agresszió közepette próbált tudósítani Orbán Viktor országjárásának kecskeméti állomásáról. A magukat demokratának valló tiszás aktivisták megmutatták: ahol az érvek elfogynak, ott marad a kocsmai stílus és a sajtó fizikai akadályozása.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!