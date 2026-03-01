Megkérdezték az utca emberét a tízezer dolláros hódmezővásárhelyi ukrán szoborról – videó

Ahogyan arról korábban beszámolt az Origo is a Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka tízezer dolláros bronz mellszobrát Márki Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Sándor Fegyir ukrán nagykövet avatta fel szerdán, egy korábban lebontott ház helyén kialakított pihenőparkban.

Ukrajnában és Magyarországon is éltek olyan emberek, akik az egész világ számára teremtettek. Bartók Béla Nagyszőlősön adta az első koncertjét. Akkor ő ukrán vagy magyar zeneszerző?

– tette fel a kérdést Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a hódmezővásárhelyi szoboravatón.