Márki-Zay Péter ismét bebizonyította, hogy képes a legrosszabb döntéseket a legrosszabbkor meghozni. A hódmezővásárhelyi polgármester és Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete egy kommunista ukrán költő szobrát avatta fel az alföldi városban akkor, amikor az ukránok éppen a Barátság kőolajvezeték elzárásával igyekeznek politikai felfordulást okozni Magyarországon. A bukott miniszterelnök-jelöltet az sem zavarta, hogy mindezt éppen a kommunizmus áldozatainak emléknapján tették, Sándor Fegyir pedig olajat öntött a tűzre azzal, hogy beszédében megkérdőjelezte, hogy Bartók Béla magyar zeneszerző volt-e.
HódmezővásárhelyBartók BélaSándor FegyirUkrajna

Ahogyan arról korábban beszámolt az Origo is a Magyarországon szinte teljesen ismeretlen Leszja Ukrajinka tízezer dolláros bronz mellszobrát Márki Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Sándor Fegyir ukrán nagykövet avatta fel szerdán, egy korábban lebontott ház helyén kialakított pihenőparkban.

 

Ukrajnában és Magyarországon is éltek olyan emberek, akik az egész világ számára teremtettek. Bartók Béla Nagyszőlősön adta az első koncertjét. Akkor ő ukrán vagy magyar zeneszerző?

– tette fel a kérdést Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete a hódmezővásárhelyi szoboravatón. 

Botrány a szoboravatón: megkérdőjelezte Bartók Béla magyarságát Ukrajna budapesti nagykövete

 

Mint utólag kiderült tízezer dolláros összeget adományként Sándor Fegyir, Ukrajna budapesti nagykövete biztosította a szoborra.

A Délmagyar megkérdezte az utca emberét, mit gondolnak a szoborról:

