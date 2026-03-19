Hollik István Nyíregyházán: Sorsdöntő választás előtt áll Magyarország

A szon.hu beszámolója szerint a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban tartott fórum előtt Hollik István azt hangsúlyozta, hogy mindössze 24 nap van hátra a választásig, amelyet „sajnos egy háború árnyékában” kell megtartani. Mint fogalmazott, a konfliktus továbbra is zajlik, és szerinte Brüsszel és Ukrajna is a háború folytatásában érdekelt.

A háború és az energiaválság árnyékában zajlik a választási kampány – erről beszélt a fideszes képviselő Nyíregyházán, a Fidesz országjárásának újabb állomásán. Hollik István szerint a voksolás tétje az, hogy Magyarország képes lesz-e kimaradni a háborús konfliktusból, és meg tudja-e védeni magát a külső nyomásgyakorlással szemben. Fotó: SZON

Hollik István szerint a nemzeti érdekek képviseletére csak a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor képes

A képviselő arra is kitért, hogy a háború mellett újabb kockázatok jelentek meg.

A háború folytatása kockázat Magyarország számára, amit tovább súlyosbít a Közel-Keleten kialakult energiaválság és az Ukrajna által indított olajblokád"

- mondta, majd hozzátette, hogy ezek a folyamatok közvetlen hatással vannak a magyar gazdaságra és a mindennapi életre is.

Hollik István szerint a megoldás egy újabb, háborúellenes szövetség megkötése a magyar emberekkel. Emlékeztetett arra, hogy 2022-ben is egy ilyen együttműködés segítette a kormányt abban, hogy kimaradjon a konfliktusból.

Most is erről kell meggyőznünk az embereket”

-tette hozzá.

A politikus úgy vélte, a jelenlegi helyzetben a nemzeti érdekek képviseletére csak a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor képes. Állítása szerint az ellenzék Brüsszellel és Kijevvel kötött megállapodásai miatt nem jelent valódi alternatívát.

Majd kiemelte, hogy a választás nemcsak a jelenről, hanem a jövő generációiról is szól. Figyelmeztetett, hogy ha Európa mélyebben bevonódik a háborúba, az a magyar fiatalok biztonságát is veszélyeztetheti.

A fórum végén pedig hangsúlyozta: