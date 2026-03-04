Honvédelmi miniszter: A Tisza az ukránok oldalára állt

– A Tisza az ukránok oldalára állt – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a legújabb Facebook bejegyzésében.
Őket támogatták a Barátság kőolajvezeték elzárása kapcsán, ezzel veszélyeztetik Magyarország energiabiztonságát.
– figyelmeztetett.
Mint ismert, Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Magyarország és Szlovákia, illetve a régió ellátásában kulcsfontosságú útvonalon, a Barátság vezetéken. Bár korábban, néhány éve történt egy súlyos, az ellátásbiztonságra szintén alapvető hatást gyakorló incidens a vezetéken, a mostani, egy hónapja tartó időszak a leghosszabb egybefüggően, amikor nem áramlik nyersolaj a Barátság vezetéken. A korábbi incidens, bár egészen más természetű volt, milliárdos károkat okozott a régióban. A mostani leállás végszámláját még nem látjuk, de a helyzet komoly.