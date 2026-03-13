Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Választás 2026

Kiderült, mennyivel vezet a Fidesz egy hónappal a választások előtt

Rendkívüli

Döbbenetes bejelentést tett a Pentagon – több millió ember esett pánikba

magyar honvédség

Honvédelmi miniszter: Ma a béke megőrzéséhez kell forradalom

32 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ma nagy erő kell ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és továbbra is a béke ügyét szolgálja. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi helyzetben a béke megőrzése jelenti az igazi forradalmat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
magyar honvédségmárcius 15 nemzeti ünnepszalay - bobrovniczky kristófháború

A honvédelmi miniszter szerint a következő időszak sorsdöntő lehet Magyarország számára, ezért különösen fontos, hogy az ország megőrizze stabilitását, biztonságát és szuverenitását.

Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Honvédelmi Minisztérium március 15-ei központi ünnepsége, HonvédelmiMinisztérium, Szalay-Bobrovniczky Kristóf, SzalayBobrovniczkyKristóf, Bálna Honvédelmi Központ, BálnaHonvédelmiKözpont, 2026.03.13.
Galéria: Március 15. alkalmából tartott központi ünnepség
1/14
Március 15. alkalmából tartott központi ünnepség

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!