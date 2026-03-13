Honvédelmi miniszter: Ma a béke megőrzéséhez kell forradalom

Ma nagy erő kell ahhoz, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból, és továbbra is a béke ügyét szolgálja. A honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi helyzetben a béke megőrzése jelenti az igazi forradalmat.

A honvédelmi miniszter szerint a következő időszak sorsdöntő lehet Magyarország számára, ezért különösen fontos, hogy az ország megőrizze stabilitását, biztonságát és szuverenitását.

