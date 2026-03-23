Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

szalay - bobrovniczky kristóf

A honvédelmi miniszter elmondta, mi volt az elmúlt 16 év egyik legfontosabb döntése

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az elmúlt tizenhat év számos értékteremtő, lényeges döntése között a honvédség fejlesztése volt az egyik legfontosabb és egyben a leglátványosabb is - mondta a honvédelmi miniszter hétfőn Szolnokon, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár hangárkomplexum átadó ünnepségén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szalay - bobrovniczky kristóf / szolnok / magyar honvédség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben már másodszor jár Szolnokon. Hozzátette: Szolnok katonaváros és kiemelt magyar támaszpont, ami a haderőfejlesztés egyik bástyája, egyik legfontosabb állomása és helyszíne. 

Tata, 2026. március 19. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a harcjárműjavító műhely átadásán a Klapka György 1. Páncélosdandár tatai laktanyájában 2026. március 19-én. A 2500 négyzetméteres műhelyben Leopard 2A7HU harckocsik és 4 PzH-2000 önjárólövegek karbantartását végezhetik el, összesen tíz járműálláson. MTI/Krizsán Csaba
Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető szerint a magyar kormány nagyot álmodott: 2016-tól kezdve egy nagyon alapos előkészítő munkát követően megkezdték a haderőfejlesztési programjukat. Ez a program nem kisebbet tűzött ki célul, mint a magyar honvédség addigra már elavult, az elődök által rosszul vagy sehogy nem karbantartott és nagyrészt „elkótyavetyélt" szovjet eszközeinek lecserélését, és a magyar honvédség teljes átfegyverzését – közölte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!