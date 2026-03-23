A honvédelmi miniszter elmondta, mi volt az elmúlt 16 év egyik legfontosabb döntése

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben már másodszor jár Szolnokon. Hozzátette: Szolnok katonaváros és kiemelt magyar támaszpont, ami a haderőfejlesztés egyik bástyája, egyik legfontosabb állomása és helyszíne.

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztőség

A tárcavezető szerint a magyar kormány nagyot álmodott: 2016-tól kezdve egy nagyon alapos előkészítő munkát követően megkezdték a haderőfejlesztési programjukat. Ez a program nem kisebbet tűzött ki célul, mint a magyar honvédség addigra már elavult, az elődök által rosszul vagy sehogy nem karbantartott és nagyrészt „elkótyavetyélt" szovjet eszközeinek lecserélését, és a magyar honvédség teljes átfegyverzését – közölte.