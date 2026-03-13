Honvédelmi miniszter: Érkezik az egyhavi plusz juttatás a honvédelmi alkalmazottaknak

Hírlevél
Plusz egyhavi juttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak. A bejelentést a honvédelmi miniszter tette közzé egy videóban, amelyben a honvédelemben dolgozók munkáját is megköszönte.
Érkezik az egyhavi plusz juttatás a honvédelmi alkalmazottaknak – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közzétett videójában pénteken.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy a honvédelem csapatmunka, nemcsak a katonákra, akik fegyverrel szolgálják a hazát, de a honvédelmi alkalmazottakra is pont ugyanakkora szükségünk van.

Köszönöm a szolgálatukat, köszönöm a munkájukat, minden elismerésem az övék. A békéhez erő kell, együtt folytatjuk a munkát

– fogalmazott a miniszter.

