Az egyeztető törzsben kezdte a hetet a honvédelmi miniszter, a magyarok biztonsága a tét!

A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs hétfő reggel folytatta munkáját. A honvédelmi miniszter szerint a honvédség a következő napokban új végpontokon is megjelenik.
– A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs folytatta a munkáját ma reggel – közölte legújabb videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
Közlése szerint a honvédség a következő napokban az újonnan kijelölt helyszíneken is megjelenik. A döntések célja a lakosság biztonságának garantálása.
Meghallgattuk a honvédség és a rendőrség, az Energiaügyi Minisztérium és a szolgálatok jelentéseit a hétvégi eseményekről és meghatároztuk a további végpontokat.
A már megszokott módon a honvédség a napokban ezeken az új végpontokon is meg fog jelenni. Mindez az Önök biztonsága érdekében történik.
A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!
– közölte.
