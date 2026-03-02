Az egyeztető törzsben kezdte a hetet a honvédelmi miniszter, a magyarok biztonsága a tét!

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 2 perc
A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs hétfő reggel folytatta munkáját. A honvédelmi miniszter szerint a honvédség a következő napokban új végpontokon is megjelenik.
honvédelmi miniszterinfrastruktúraSzalay-Bobrovniczky Kristófhonvédség

 – A kritikus infrastruktúra védelmének megerősítésére létrehozott egyeztető törzs folytatta a munkáját ma reggel – közölte legújabb videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

honvédelmi miniszter.
Szalay-Bobovniczky Kristóf honvédelmi miniszter
Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Közlése szerint a honvédség a következő napokban az újonnan kijelölt helyszíneken is megjelenik. A döntések célja a lakosság biztonságának garantálása.

Meghallgattuk a honvédség és a rendőrség, az Energiaügyi Minisztérium és a szolgálatok jelentéseit a hétvégi eseményekről és meghatároztuk a további végpontokat.

A már megszokott módon a honvédség a napokban ezeken az új végpontokon is meg fog jelenni. Mindez az Önök biztonsága érdekében történik.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

– közölte.

 

