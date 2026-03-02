Az egyeztető törzsben kezdte a hetet a honvédelmi miniszter, a magyarok biztonsága a tét!

Meghallgattuk a honvédség és a rendőrség, az Energiaügyi Minisztérium és a szolgálatok jelentéseit a hétvégi eseményekről és meghatároztuk a további végpontokat.

A már megszokott módon a honvédség a napokban ezeken az új végpontokon is meg fog jelenni. Mindez az Önök biztonsága érdekében történik.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!