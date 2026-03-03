„Hát nem engedünk a zsarolásnak, megteszünk mindent a magyarok energiabiztonságának érdekében” – fogalmazott Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf, élesen bírálva a Tisza Párt szakértőjének, Ruszin-Szendi Romulusznak a kijelentéseit.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A honvédelmi miniszter szerint a „tiszás” politikus azt javasolja a kormánynak, hogy a jelenlegi helyzetben ne tegyen semmit, miközben Ukrajna olajblokád alatt tartja Magyarországot. Szalay-Bobrovniczky úgy látja, ezzel bizonytalanságot, emelkedő benzinárakat és káoszt próbálnak előidézni, hogy a Tisza politikai előnyt kovácsolhasson a kialakult helyzetből.

A miniszter felteszi a kérdést: vajon valóban a tétlenség lenne a helyes válasz akkor, amikor Magyarországot szerinte zsarolják? Álláspontja szerint a kormány nem enged a nyomásgyakorlásnak, és minden eszközzel garantálni kívánja az ország energiabiztonságát.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf egyúttal felidézte, hogy Ruszin-Szendi Romulusz 2022-ben vezérkari főnök volt, amikor – megfogalmazása szerint – „a feje fölött húzott át az ukrán drón”. A miniszter úgy véli, akkor Ruszin nem tett semmit, miközben a volt vezérkarfőnök a NATO-ban „Szláva Ukrajne” köszöntéssel búcsúzott.

A honvédelmi tárca vezetője szerint mindez jól mutatja a Tisza hozzáállását: a kormányzati cselekvés helyett a semmittevés politikáját képviselik egy olyan időszakban, amikor az energiabiztonság és az ország stabilitása a tét.