Balatoni Katalin az Igazság órájában – ukrán nyomás, fenyegetések, energiaválság

Az Igazság órája utolsó témaköreként a közelgő békemenet is szóba került. Németh Balázs arról kérdezte Balatoni Katalint, miért tartja fontosnak az eseményt. Balatoni Katalin szerint a közösségi médiában gyakran szélsőséges hangulat uralkodik, és sokszor durva támadások érik azokat, akik megszólalnak a közéletben. „Az online térben szétszednek” – fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy a békemenet éppen azért fontos, mert a valóságban is megmutatja, hogy sokan vannak, akik hasonló értékeket vallanak. Úgy véli, az ilyen rendezvények erőt adnak azoknak, akik hisznek a békében és az ország stabilitásában. „Élőben, a békemeneten mégis van miben hinni, mert sokan szeretnénk békét Magyarországon” – mondta Balatoni Katalin.
Brüsszeli út vagy magyar út?
A műsorban szóba került a „magyar út vagy brüsszeli út” kérdése is. Németh Balázs felidézte, hogy a Politico brüsszeli lap arról írt: Magyar Péter könnyebben rávehető lenne arra, hogy az Európai Unió további támogatásokat folyósítson Ukrajna számára. A cikk szerint a Tisza Párt vezetője Ukrajna uniós csatlakozását is támogatná. Balatoni Katalin szerint a politikai kampányban egyre gyakrabban alkalmaznak pszichológiai eszközöket a választók befolyásolására. „Négy éve is pszichológiailag próbálták befolyásolni az embereket a valótlan felmérésekkel és kutatásokkal, és most is ezt látjuk” – fogalmazott.
A beszélgetés során felmerült a Tisza Párt kampányának finanszírozása is. Balatoni Katalin szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy a párt milyen forrásokból finanszírozza az intenzív kampányt és a róla készült produkciókat. „Honnan van pénze a Tisza Pártnak? Honnan van pénze filmeket csináltatni magáról, ekkora mértékben nyomni a kampányt?” – tette fel a kérdést.
Úgy fogalmazott: számára már sok az, hogy a politikus saját magáról készíttet filmeket. „Nekem már tényleg sok ez. Filmeket csináltat magáról, de milyen pénzből?” – mondta Balatoni Katalin.
Balatoni Katalin: A világ lángokban áll, de mi biztonságban vagyunk
A beszélgetésben szóba került az is, hogy magyar delegáció érkezett a Barátság kőolajvezeték ügyében, hogy a helyszínen vizsgálják a helyzetet és tárgyaljanak a szállítás helyreállításáról. Balatoni Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiaellátás kérdése már nemcsak Magyarország és Szlovákia érdeke.
„Mindenki gondoljon bele, mi történne, ha négyszeres árakat kellene fizetni” – fogalmazott. Szerinte a vezeték működésének helyreállítása egyre több európai ország számára válik kulcskérdéssé.
Németh Balázs a műsorban arról is beszélt, hogy Ursula von der Leyen korábban kijelentette: Európának nincs szüksége orosz energiára. A műsorvezető ennek kapcsán fotókat mutatott be a bajorországi üzemanyagárakról. Elmondása szerint Németországban literenként 2,50 euró körüli, vagyis mintegy ezer forintos gázolajárak is előfordulnak.
Balatoni Katalin ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy Magyarországon jelenleg védett benzinárak vannak, ugyanakkor ezt a rendszert az ellenzék rendszeresen támadja. „Gondolkodás nélkül mindent támadunk, az oktatásban is hozzá vagyok szokva ehhez” – jegyezte meg. Hozzátette: az elmúlt években számos olyan jóslat született, hogy minden drágább lesz és minden rosszabb irányba fordul, ám ezek közül sok nem igazolódott be.
„Mindenkit arra kérnék, hogy kicsit mérlegeljen. Biztos, hogy ez a jó irány, amit a Tisza Párt szakértelemben és emberségben képvisel?” – fogalmazott Balatoni Katalin, aki szerint a párt mögött nem áll megfelelő szakmai háttér.
A műsorban szóba került az is, hogy a baloldal rendszeresen bírálja a védett energiaárakat. Németh Balázs ezt „liberális agymosásnak” nevezte, és arról beszélt, milyen következményei lehetnek az európai energiahelyzetnek.
Balatoni Katalin szerint érdemes tágabb perspektívában nézni a helyzetet. „Az egész világ lángokban áll, de mi biztonságban vagyunk. Körül kell nézni” – fogalmazott. Hozzátette: értékelni kell azt is, hogy Magyarországon jelenleg biztosított a fűtés és az energiaellátás.
Energiaválság, oktatás
A műsorban az energiaválság kérdése is szóba került. Elhangzott, hogy egy magyar bizottság Kijevig jutott, ahol a felek tárgyalni szerettek volna, miközben a Barátság kőolajvezeték helyzetét vizsgálták. Ezzel kapcsolatban Zelenszkij azt mondta, nem tud magyar delegáció érkezéséről.
Balatoni Katalin szerint ez nem meglepő. „Zelenszkijnek ez az érdeke, hiszen háborúban áll. Engem sokkal jobban érdekel, hogy Magyar Péternek ez miért érdeke. Látjuk az elszabadult árakat” – fogalmazott. Hozzátette: szerinte idővel az európai vezetők is belátják majd a helyzet súlyát. „Egy ponton az európai vezetők kimondják: Orbán Viktornak igaza volt a háborúval és az energiaválsággal kapcsolatban” – mondta.
A beszélgetés során szó esett arról is, hogy világszerte emelkednek az üzemanyagárak. A téma kapcsán Balatoni Katalin az oktatás helyzetére is kitért. Elmondta: a pedagógusok számára egyre nagyobb kihívást jelent a gyerekek figyelmének lekötése, és ez nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is tapasztalható. Úgy véli, új eszközökre és módszerekre van szükség az oktatásban. Balatoni Katalin szerint a helyzetet tovább súlyosbíthatja az illegális bevándorlás kérdése is. Arra kérte a szülőket, hogy nézzenek körül Európában, és figyeljék meg, milyen problémákat okoz több országban a migráció. Úgy fogalmazott: komoly veszélynek tartja az illegális bevándorlást Magyarország felé. A beszélgetésben szóba került a Tisza Párt is. Balatoni Katalin szerint a párt támogatja az illegális bevándorlást, és példaként említette, hogy Kapitány István nyíltan kiállt emellett az álláspont mellett.
Igazság órája Balatoni Katalinnal
Az Igazság Órája című műsor vendége Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos volt, a beszélgetést szokásos módon Németh Balázs vezette. A műsorban szóba került az a fenyegetés is, amely szerdán Orbán Viktort és családját érte. Balatoni Katalin elmondta, hogy anyaként reagált a történtekre, és amikor megnézte a fenyegetésről készült videót, nagyon megérintette a látottak súlya. Kicsordult a könnye, sírt is – fogalmazott –, mert a fenyegetés nemcsak a miniszterelnököt, hanem a családját is érintette. Hozzátette: Orbán Viktor felhívta a családtagjait telefonon, hogy megnyugtassa őket, ne aggódjanak. Balatoni Katalin elmondta, ez a gesztus különösen meghatotta.
A beszélgetésben kiemelte a család szerepét is. Anyaként és pedagógusként különösen fontosnak tartja, hogy a közéletben is megmaradjon az emberség. „Maradjunk emberségesek. Lehet más értékrendünk, de az emberséget ne veszítsük el, a világ átlépett egy vörös vonalat” – fogalmazott.
Németh Balázs arról is beszélt, hogy a baloldali politikai térben sokszor erősödik a gyűlöletkeltés hangulata. Példaként említett egy olyan kommentet is, amelyben valaki örömét fejezte ki a halálos fenyegetés kapcsán.
A műsorban általánosságban is szóba került a közéletben tapasztalható feszültség, különösen a kampányidőszakok idején. Balatoni Katalin szerint a politikai hangulat sokszor magyar és magyar között is indulatokat szít. Hangsúlyozta azt is: „Aki nem jártas más kultúrákban, az nem tudja reálisan felmérni egy ukrán fenyegetés súlyát.”