Balatoni Katalin az Igazság órájában – ukrán nyomás, fenyegetések, energiaválság

Az Igazság órája utolsó témaköreként a közelgő békemenet is szóba került. Németh Balázs arról kérdezte Balatoni Katalint, miért tartja fontosnak az eseményt. Balatoni Katalin szerint a közösségi médiában gyakran szélsőséges hangulat uralkodik, és sokszor durva támadások érik azokat, akik megszólalnak a közéletben. „Az online térben szétszednek” – fogalmazott. Hozzátette azonban, hogy a békemenet éppen azért fontos, mert a valóságban is megmutatja, hogy sokan vannak, akik hasonló értékeket vallanak. Úgy véli, az ilyen rendezvények erőt adnak azoknak, akik hisznek a békében és az ország stabilitásában. „Élőben, a békemeneten mégis van miben hinni, mert sokan szeretnénk békét Magyarországon” – mondta Balatoni Katalin.

Balatoni Katalin volt az Igazság órája műsor vendége (Forrás: Facebook/Balatoni Katalin)

Brüsszeli út vagy magyar út?

A műsorban szóba került a „magyar út vagy brüsszeli út” kérdése is. Németh Balázs felidézte, hogy a Politico brüsszeli lap arról írt: Magyar Péter könnyebben rávehető lenne arra, hogy az Európai Unió további támogatásokat folyósítson Ukrajna számára. A cikk szerint a Tisza Párt vezetője Ukrajna uniós csatlakozását is támogatná. Balatoni Katalin szerint a politikai kampányban egyre gyakrabban alkalmaznak pszichológiai eszközöket a választók befolyásolására. „Négy éve is pszichológiailag próbálták befolyásolni az embereket a valótlan felmérésekkel és kutatásokkal, és most is ezt látjuk” – fogalmazott.

A beszélgetés során felmerült a Tisza Párt kampányának finanszírozása is. Balatoni Katalin szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy a párt milyen forrásokból finanszírozza az intenzív kampányt és a róla készült produkciókat. „Honnan van pénze a Tisza Pártnak? Honnan van pénze filmeket csináltatni magáról, ekkora mértékben nyomni a kampányt?” – tette fel a kérdést.

Úgy fogalmazott: számára már sok az, hogy a politikus saját magáról készíttet filmeket. „Nekem már tényleg sok ez. Filmeket csináltat magáról, de milyen pénzből?” – mondta Balatoni Katalin.

Balatoni Katalin volt az Igazság órája műsor vendége (Forrás: Képernyőkép)

Balatoni Katalin: A világ lángokban áll, de mi biztonságban vagyunk

A beszélgetésben szóba került az is, hogy magyar delegáció érkezett a Barátság kőolajvezeték ügyében, hogy a helyszínen vizsgálják a helyzetet és tárgyaljanak a szállítás helyreállításáról. Balatoni Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy az energiaellátás kérdése már nemcsak Magyarország és Szlovákia érdeke.