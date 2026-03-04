Deutsch Tamás: Kapitány István mindenkit azzal ámít, hogy „akkora expert, mint ide Lacháza” – videó

Az Igazság órája szerdai vendége Deutsch Tamás EP-képviselő volt, akivel Németh Balázs műsorvezető beszélgetett a közel-keleti háborús események Európát érintő hatásairól. Szóba került az is, hogy hiába bizonyítják műholdfelvételek, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, Ukrajna továbbra is blokkolja a szállítást. Zelenszkij az olajblokáddal akarja megbuktatni a magyar kormányt. Magyar Péter az ukrán elnök cinkosa, aki összejátszik Kijevvel a magyarok ellen.

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Igazság órája: Magyar Péter az ukrán elnök cinkosa

Totális felelőtlenség és alkalmatlanság nyilvánul meg a Tisza Párt oldalán

Deutsch Tamás a műsor elején a közel keleti háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy Attól is ijesztő a helyzet, hogy a magyarországi legnagyobb ellenzéki politikai erő és az ők szekerét toló független, objektív újságírók arról beszélnek folyamatosan, hogy ez csak álprobléma.

Amikor európai uniós országot ér rakéta találat, a Tisza Párt azt állítja, hogy nincs háború. Lehülyézik a magyarokat, azt mondják, hogy ez egy felesleges hergelés, nem létező problémát fogalmaz meg a miniszterelnök

– tette hozzá.

Magyar Péterék csak az általuk eltervezett színjátékot akarják eljátszani – hangsúlyozta.

Másodsorban a képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy amikor Magyarországot le akarják választani az olcsó orosz energiáról, Brüsszel és Kijev politikai elvárásait kiszolgálva, kockáztatva a magyar családok millióinak életkörülményeit,

csak a totális felelőtlenség és alkalmatlanság nyilvánul meg a Tisza Párt oldalán.

Hazaárulás, amit az ellenzék most tesz

A barátság kőolajvezetékről szólva Deutsch elmondta, hogy ránk támadt Brüsszel, az európai szabályokat megkerülve olyan döntéseket akar hozni, amely megbünteti Szlovákiát és Magyarországot.

Szinte már egy katonai támadás erejével ront ránk Kijev

és az az ellenzék, aki mindig orosz veszélyről beszél, most beáll egy a magyar családok ellen folytatott brüsszeli és kijevi támadás mellé.

Jellemző, hogy felveszik az Európai Parlamentben más ország mezét, minden konfliktusban más ország pártjára állnak, állandóan Brüsszel igazát szajkózzák

– hívta fel a figyelmet Deutsch.