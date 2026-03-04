Deutsch Tamás: Kapitány István mindenkit azzal ámít, hogy „akkora expert, mint ide Lacháza” – videó

Az Igazság órája szerdai vendége Deutsch Tamás EP-képviselő volt, akivel Németh Balázs műsorvezető beszélgetett a közel-keleti háborús események Európát érintő hatásairól. Szóba került az is, hogy hiába bizonyítják műholdfelvételek, hogy nincs technikai akadálya a Barátság kőolajvezeték újraindításának, Ukrajna továbbra is blokkolja a szállítást. Zelenszkij az olajblokáddal akarja megbuktatni a magyar kormányt. Magyar Péter az ukrán elnök cinkosa, aki összejátszik Kijevvel a magyarok ellen.
Igazság órája: Magyar Péter az ukrán elnök cinkosa
Totális felelőtlenség és alkalmatlanság nyilvánul meg a Tisza Párt oldalán
Deutsch Tamás a műsor elején a közel keleti háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy Attól is ijesztő a helyzet, hogy a magyarországi legnagyobb ellenzéki politikai erő és az ők szekerét toló független, objektív újságírók arról beszélnek folyamatosan, hogy ez csak álprobléma.
Amikor európai uniós országot ér rakéta találat, a Tisza Párt azt állítja, hogy nincs háború. Lehülyézik a magyarokat, azt mondják, hogy ez egy felesleges hergelés, nem létező problémát fogalmaz meg a miniszterelnök
– tette hozzá.
Magyar Péterék csak az általuk eltervezett színjátékot akarják eljátszani – hangsúlyozta.
Másodsorban a képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy amikor Magyarországot le akarják választani az olcsó orosz energiáról, Brüsszel és Kijev politikai elvárásait kiszolgálva, kockáztatva a magyar családok millióinak életkörülményeit,
csak a totális felelőtlenség és alkalmatlanság nyilvánul meg a Tisza Párt oldalán.
Hazaárulás, amit az ellenzék most tesz
A barátság kőolajvezetékről szólva Deutsch elmondta, hogy ránk támadt Brüsszel, az európai szabályokat megkerülve olyan döntéseket akar hozni, amely megbünteti Szlovákiát és Magyarországot.
Szinte már egy katonai támadás erejével ront ránk Kijev
és az az ellenzék, aki mindig orosz veszélyről beszél, most beáll egy a magyar családok ellen folytatott brüsszeli és kijevi támadás mellé.
Jellemző, hogy felveszik az Európai Parlamentben más ország mezét, minden konfliktusban más ország pártjára állnak, állandóan Brüsszel igazát szajkózzák
– hívta fel a figyelmet Deutsch.
Az önfeladás, a magyar emberek érdekének az elárulása, gyakorlatilag hazaárulás, amit az ellenzék most csinál.
Magyar Péter és a Tisza Párt a brüsszeliek zsoldjába állt, azt teszi, amit tőle a hűbérurai elvárnak
– hívta fel a figyelmet.
Nyilvánvalóan lefeküdtek Kijevnek és onnan pénzügyi, politikai, egyéb más támogatást is kapnak, és mindezt a magyar emberekkel szemben teszik
– mutatott rá, hozzátéve:
azt a baromságot kell szajkóznia, hogy Ukrajnában Európát védő háború zajlik.
Kapitány István mindenkit azzal ámít, hogy „akkora expert, mint ide Lacháza”
Az elmúlt évben nyolc alkalommal szavazták meg a tisztások azt, hogy az unió olyan döntéseket hozzon, hogy az energiamix összeállításának szabadságát meggátolják és
Magyarországra jogellenesen kényszerítsék rá azt a helyzetet, hogy ne választhassa meg szabadon az energia beszerzését.
– mondta el.
Mindenfajta árrés stoppal szemben ellentétes szerepet felvállaló politikus most megfogalmaz egy árrés stoppot,
utalt itt Deutsch arra, hogy Magyar Péter most benzinár stoppot szeretne. Ez csak politikai színjáték
– hangsúlyozta a politikus.
Most is láthatóan az olajblokád melletti direkt, indirekt kiállással is a rezsicsökkentés megtartását támadják, majd végül Kapitány Istvánnal kapcsolatban hozzátette:
Az Európai Unióban minden héten közzétesznek egy statisztikai táblázatot, ami arról szól, hogy
a benzinkutakon vásárolható üzemanyagnak mennyi az adó tartalma. A 27 ország közül Magyarországon a harmadik legalacsonyabb az adótartalom.
Azzal ámít mindenkit Kapitány, hogy ő akkora expert, mint ide Lacháza, közben nincs tisztában a tényekkel
– mutatott rá Deutsch.
Azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki szellemi kör megint azzal riogat, hogy Orbán Viktor nem tartja meg a választásokat, mert fél, Deutsch Tamás elmondta:
Több mint 30 éve már ezzel az őrültséggel terhelnek, az egykori SZDSZ mintájára.
A politikus végezetül hozzátette:
Dokumentumfilm készült Magyar Péterről, így talán majd a radnaimark.hu honlapon látható részletről is kiderül, hogy mi történt, hiszen ha mindenhová elkísérték, ahogyan állítják a film készítői, akkor talán oda is.