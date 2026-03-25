Bóka János az Igazság órájában: Lehet választani egy szuverén nemzeti kormány és egy külföldi titkosszolgálati akciókkal terhelt bábkormány között

A Nemzetbiztonsági Bizottságban nyilvánosságra hozott információk szerint a Tisza Párt környezetében ukrán kapcsolatokkal rendelkező informatikusok és külföldi hálózatokhoz köthető szereplők is megjelenhettek, miközben egy újságírónak álcázott személy adatokat mozgathatott titkosszolgálati kapcsolatok mentén. Az ügy azonban túlmutat önmagán: szóba kerültek a Szijjártó Pétert érintő lehallgatási vádak, a müncheni háttéralku gyanúja, az energiaválság kérdése, valamint a kampányt befolyásoló nemzetközi szempontok is, amelyek együtt rajzolják ki a jelenlegi politikai helyzet egyre feszültebb képét.
Botrányok, brüsszeli reakciók és kampányfeszültség
A beszélgetés egyik központi témája várhatóan a tiszás ügynökbotrány és az arra érkező európai uniós reakciók lesznek, amelyek újabb kérdéseket vetnek fel a külföldi befolyás és a hazai politikai folyamatok kapcsolatáról. Emellett szóba kerülhet Orbán Viktor országjárása, valamint az azzal szembeni ellenzéki reakciók is, amelyek több helyszínen is feszültséget keltettek.
A kampány hajrájában minden ügy felnagyítva jelenik meg, és egyre élesebben rajzolódik ki a politikai törésvonal. Ahogy az egyik megfogalmazás szerint: „nemcsak a szavak, hanem a reakciók is sokat elárulnak arról, ki hogyan viszonyul a politikai vitákhoz.” A szerda reggeli beszélgetés így nem csupán egy interjú, hanem egy pillanatfelvétel is lehet arról, milyen állapotban van jelenleg a magyar közélet.
Titkosítás feloldva: ukrán kapcsolatokkal rendelkező informatikusok és külföldi ügynökök a Tisza Párt körül
A Nemzetbiztonsági Bizottságban feloldott titkosítások nyomán újabb súlyos állítások kerültek napvilágra: az információk szerint a Tisza Párt közelében olyan informatikusok is feltűntek, akik ukrán kapcsolatokkal rendelkeznek, és korábban külföldi hálózatokkal működtek együtt. Az ügy egyik kulcseleme egy újságírónak álcázott személy, aki a gyanú szerint adatokat hozott és vitt, miközben kapcsolatban állt külföldi titkosszolgálatokkal és a párt külügyi szereplőivel is. A feltárt részletek alapján nem elszigetelt esetről lehet szó:
Ez egy polip”
– mondta Bóka János, utalva a kapcsolati háló kiterjedtségére. A háttérben állítólag már 2022–2023-ban megkezdődhetett az informatikusok beszervezése, akik a Baltikumban és Ukrajnában is megfordultak, különböző hackercsoportokkal dolgoztak együtt, és tevékenységük több esetben ukrán érdekek mentén szerveződött. Egy másik megfogalmazás szerint
Ez elképesztő. Ez megerősíti azt a meggyőződésemet, hogy itt egy összehangolt titkosszolgálati akció zajlik Magyarországon.”
A történet politikai vetülete sem elhanyagolható: a kritikusok szerint
Magyar Péternek az a szokása, hogy ha valami kellemetlen dolog kiderül az embereiről, akkor ő tagadja, hogy a pártnak köze lenne hozzájuk.”
De mivel a Direkt36 szerint azért támadták ezeket az embereket mert tiszások, így nehéz a kötődésüket letagadni. Bóka leszögezte: A Tisza Párt nemcsak egy politikai, hanem titkosszolgálati értelemben is külföldi kreálmány, és a cél az, hogy a zsuverén magyar kormányt megbuktassák.
Április 12-re letisztult a kép: lehet választani egy szuverén nemzeti kormány és egy külföldi titkosszolgálati akciókkal terhelt bábkormány között."
Orbán Anita alkalmassága súlyosan megkérdőjelezhető
Éles kritikát fogalmazott meg Bóka János Orbán Anita szerepével kapcsolatban, amely szerinte komoly kérdéseket vet fel a politikus alkalmasságáról és döntéseinek hátteréről. A miniszter szerint két lehetőség áll fenn: vagy súlyos szakmai hiányosságokról van szó, vagy tudatos politikai ambíciókról, amelyek nemzetbiztonsági kockázatokat is hordozhatnak. Ahogy fogalmazott:
Vagy annyira amatőr, hogy úgy gondolja, hogy a kijelentéseinek nincs jelentősége, és külföldi ügynökök ki-be járhatnak a minisztériumban és személyi döntéseket hoznak. Vagy azért akar a kormány tagja lenni, mert hatalmat akar, és ebbe belefér együttműködés külföldi titkosszolgálatokkal.”
Nevetséges vádak Szijjártó ellen, súlyos kérdések a lehallgatás körül
Az Igazság órájában Szijjártó Péter ügye is terítékre került, akit az Európai Unió részéről azzal vádolnak, hogy az ülések szünetében az orosz félnek jelent. Bóka János ezt határozottan visszautasította, és úgy fogalmazott, hogy az egész történet inkább vet fel aggasztó kérdéseket, mintsem bizonyítaná a vádakat. Mint mondta:
Ne felejtsük el, hogy ez onnan indult, hogy egy külföldi titkosszolgálat rögzítette a beszélgetését az orosz külügyminiszterrel, és ezt továbbította egy európai titkosszolgálatnak dolgozó, magát oknyomozó újságírónak maszkírozott ügynökkel. Ez a rémisztő.”
A miniszter szerint nem az a legfőbb kérdés, hogy kivel beszél egy magyar külügyminiszter, hanem az, hogy miként történhetett meg egy ilyen jellegű lehallgatás. Bóka János felvetette: miközben Brüsszel magyarázatot vár Szijjártó Pétertől, addig érdemi válasz nem érkezik arra, hogyan hallgathattak le egy uniós tagállam miniszterét.
Müncheni háttéralku és politikai nyomásgyakorlás állhat a folyamatok mögött
Bóka János egy állítólagos müncheni megállapodásról is beszélt, amely szerinte új megvilágításba helyezi az Európai Unió és Magyarország közötti politikai feszültségeket. A miniszter szerint egy Brüsszel–Kijev–Zágráb tengely mentén létrejött egyezség az olajblokád ügyében nemcsak gazdasági, hanem politikai következményekkel is járhatott. Úgy fogalmazott:
Onnantól a Bizottság mindent megtesz azért, hogy a Tisza Pártot hatalomra segítse.”
Hozzátette, hogy az úgynevezett „orosz szál” szerinte ennek a politikai narratívának a megerősítését szolgálja. A miniszter arra is emlékeztetett, hogy a folyamatok gyökerei a magyar uniós elnökség időszakáig nyúlnak vissza, amikor Orbán Viktor ismertette a prioritásokat, amelyre Ursula von der Leyen reakciója már akkor irányt jelzett.
Bóka szerint „ő már nem a jelenlegi magyar kormánnyal, hanem egy másik politikai erőt keres Magyarországon”, ami szerinte egyértelműen politikai szándékot tükröz.
Energiaválságot akartak generálni, patthelyzet a Barátság vezetéknél
A védett energiaár kérdése és a Barátság kőolajvezeték körüli helyzet is napirendre került az Igazság órájában, ahol Bóka János patthelyzetről beszélt. Elmondása szerint Ukrajna nem engedi oda a szakembereket a vezetékhez, miközben Brüsszel ezt a helyzetet elfogadta, ami komoly ellátásbiztonsági kérdéseket vet fel.
A miniszter szerint a kialakult helyzet mögött tudatos politikai szándék húzódhat meg: „az volt a cél, hogy egy energiaválságot idézzenek elő, ami a kampány végén a Tisza malmára hajtsa a vizet.” Hozzátette: „annyi változás állt be, hogy a Közel-Keleten súlyos válság van kibontakozóban, az egész európai energiaellátás is veszélybe került”, ami miatt Brüsszel már nem tudta tovább figyelmen kívül hagyni az ügyet, és megindult az egyeztetés. Bóka János szerint ugyanakkor a legfontosabb kérdés továbbra is az, hogy van-e valódi szándék a vezeték újraindítására.
Úgy tűnik, még nincs rá szándék”
– mondta, hozzátéve, hogy a háttérben az a törekvés is meghúzódhat, hogy Magyarországot leválasszák az orosz, kedvező árú energiaforrásokról. Az ügy súlyát növeli, hogy Zelenszkij az uniós megfigyelők bejutását sem engedélyezte, ami tovább mélyíti a bizonytalanságot az ellátás jövőjét illetően.
Az EU most megszeppene áll kicsit a történtek előtt"
– fogalmazott Bóka.
Hibás politikai út
Bóka János élesen bírálta az Európai Unió vezetésének energiapolitikai megközelítését, amelyet szerinte súlyosan elhibázott irányvonal jellemez. Úgy látja, hogy az uniós politikai elit saját karrierjét tette fel arra, hogy következetesen ragaszkodik az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos álláspontjához, és ennek mentén kezeli az orosz energiaforrások kérdését is.
Mint fogalmazott:
Nem az Európai Unió energiabiztonság részeként kezelik a kérdést, hanem az orosz–ukrán háború részeként.”
Hozzátette: „Ez pedig egy olyan politikai döntésbe szorítja be őket, ami a teljes politikai megsemmisüléshez vezet.”
Elmozdulás az uniós álláspontban?
A miniszter szerint ugyanakkor némi elmozdulás már látható az uniós álláspontban: míg korábban Ursula von der Leyen politikája gyakorlatilag ellehetetlenítette a nukleáris beruházásokat, addig mostanra már a nukleáris energia jövőbeni szerepéről beszél. Ez szerinte arra utal, hogy bizonyos kérdésekben mégis van tér a korrekcióra.
Elszólta magát a 444
A műsorban szóba került Uj Péter, a 444 főszerkesztőjének értékelése is, aki úgy véli, a Tisza Párt legkedvezőbb forgatókönyv esetén is legfeljebb negyven egyéni választókerületet nyerhet meg, de az sem lenne meglepő, ha csupán húsz körzetben tudna győzni. Ezzel szemben a kampányban a párt kommunikációja egészen más képet fest:
A Tisza egyetlen üzenete a kampány alatt, hogy már meg is nyerték a választást, és az a kérdés, hogy kettő vagy három harmados győzelem lesz-e”
– hangzott el, hozzátéve, hogy még olyan körzetekben is sikerült önkormányzati sikereket elérni, ahol erre korábban alig volt példa. Ez nem azt jelzi, hogy a Tisza nyerésre áll.
Németh Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy ez a kommunikáció szerinte komoly kockázatokat hordoz, mivel a Tisza szimpatizánsait azzal a narratívával erősítik, hogy a kormánypártok csak csalással győzhetnek.
Az elmúlt időszakban Magyar Péter politikai stratégiája ugyanis inkább az indulatok fokozására épült. Mint fogalmazott:
Magyar Péter szájából nem számíthatunk arra, hogy a választás éjszakáján, az eredményhirdetés után arról beszéljen, hogy a magyar emberek döntöttek, meghallottuk a hangjukat, és a Fidesz–KDNP alakíthat kormányt, és a mi érdekünk, hogy együttműködjünk a siker érdekében a magyar kormánnyal.”
Hozzátette: Ennek az ellenkezőjére számítok, és attól tartok, lesznek még gondok az agresszió menedzselése miatt.
Magyarázattal tartozik a Tisza Párt a karlendítéses ügyben
A műsorban szóba került Tárkányi Zsolt karlendítéses ügye is, amely kapcsán Bóka János szerint jogos elvárás fogalmazódott meg a zsidó közösség részéről. A miniszter úgy véli, egy ilyen súlyú esetben egyértelmű és határozott reakcióra lenne szükség a Tisza Párt részéről. Mint fogalmazott:
Az, hogy ez nem történt meg, az nem véletlen. Mert még párton belül sem egyértelmű, hogy mi az álláspont.”
Bóka szerint a hallgatás nem csupán kommunikációs hiba, hanem azt is jelzi, hogy a kérdésben belső bizonytalanság lehet a párton belül.
Újabb migrációs hullám jöhet, Európa felkészületlen
A műsorban a bevándorlás kérdése is kiemelt figyelmet kapott, különösen egy, a 2025-ös migrációs válságot bemutató film kapcsán, amelyben Orbán Viktor is megszólal. Bóka János szerint a jelenlegi közel-keleti feszültségek előbb-utóbb újabb, az eddigieknél is súlyosabb migrációs hullámot indíthatnak el Európa felé.
A miniszter úgy látja, hogy az európai országok többsége nem rendelkezik megfelelő védelmi kapacitásokkal egy ilyen helyzet kezelésére.
Hozzátette: több állami vezető már most jelezte, hogy egy újabb hullám esetén – a jogi keretektől függetlenül – lezárnák a határaikat. Mint fogalmazott:
Egyedül Orbán Viktor képes megvédeni Magyarországot a migrációs hullámtól. Egyszer már megtette.”