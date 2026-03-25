Bóka János az Igazság órájában: Lehet választani egy szuverén nemzeti kormány és egy külföldi titkosszolgálati akciókkal terhelt bábkormány között

A kampány hajrájában minden ügy felnagyítva jelenik meg, és egyre élesebben rajzolódik ki a politikai törésvonal. Ahogy az egyik megfogalmazás szerint: „nemcsak a szavak, hanem a reakciók is sokat elárulnak arról, ki hogyan viszonyul a politikai vitákhoz.” A szerda reggeli beszélgetés így nem csupán egy interjú, hanem egy pillanatfelvétel is lehet arról, milyen állapotban van jelenleg a magyar közélet.

Titkosítás feloldva: ukrán kapcsolatokkal rendelkező informatikusok és külföldi ügynökök a Tisza Párt körül

A Nemzetbiztonsági Bizottságban feloldott titkosítások nyomán újabb súlyos állítások kerültek napvilágra: az információk szerint a Tisza Párt közelében olyan informatikusok is feltűntek, akik ukrán kapcsolatokkal rendelkeznek, és korábban külföldi hálózatokkal működtek együtt. Az ügy egyik kulcseleme egy újságírónak álcázott személy, aki a gyanú szerint adatokat hozott és vitt, miközben kapcsolatban állt külföldi titkosszolgálatokkal és a párt külügyi szereplőivel is. A feltárt részletek alapján nem elszigetelt esetről lehet szó:

Ez egy polip”

– mondta Bóka János, utalva a kapcsolati háló kiterjedtségére. A háttérben állítólag már 2022–2023-ban megkezdődhetett az informatikusok beszervezése, akik a Baltikumban és Ukrajnában is megfordultak, különböző hackercsoportokkal dolgoztak együtt, és tevékenységük több esetben ukrán érdekek mentén szerveződött. Egy másik megfogalmazás szerint

Ez elképesztő. Ez megerősíti azt a meggyőződésemet, hogy itt egy összehangolt titkosszolgálati akció zajlik Magyarországon.”

A történet politikai vetülete sem elhanyagolható: a kritikusok szerint

Magyar Péternek az a szokása, hogy ha valami kellemetlen dolog kiderül az embereiről, akkor ő tagadja, hogy a pártnak köze lenne hozzájuk.”

De mivel a Direkt36 szerint azért támadták ezeket az embereket mert tiszások, így nehéz a kötődésüket letagadni. Bóka leszögezte: A Tisza Párt nemcsak egy politikai, hanem titkosszolgálati értelemben is külföldi kreálmány, és a cél az, hogy a zsuverén magyar kormányt megbuktassák.

Április 12-re letisztult a kép: lehet választani egy szuverén nemzeti kormány és egy külföldi titkosszolgálati akciókkal terhelt bábkormány között."

Orbán Anita alkalmassága súlyosan megkérdőjelezhető

Éles kritikát fogalmazott meg Bóka János Orbán Anita szerepével kapcsolatban, amely szerinte komoly kérdéseket vet fel a politikus alkalmasságáról és döntéseinek hátteréről. A miniszter szerint két lehetőség áll fenn: vagy súlyos szakmai hiányosságokról van szó, vagy tudatos politikai ambíciókról, amelyek nemzetbiztonsági kockázatokat is hordozhatnak. Ahogy fogalmazott:

Vagy annyira amatőr, hogy úgy gondolja, hogy a kijelentéseinek nincs jelentősége, és külföldi ügynökök ki-be járhatnak a minisztériumban és személyi döntéseket hoznak. Vagy azért akar a kormány tagja lenni, mert hatalmat akar, és ebbe belefér együttműködés külföldi titkosszolgálatokkal.”

Nevetséges vádak Szijjártó ellen, súlyos kérdések a lehallgatás körül

Az Igazság órájában Szijjártó Péter ügye is terítékre került, akit az Európai Unió részéről azzal vádolnak, hogy az ülések szünetében az orosz félnek jelent. Bóka János ezt határozottan visszautasította, és úgy fogalmazott, hogy az egész történet inkább vet fel aggasztó kérdéseket, mintsem bizonyítaná a vádakat. Mint mondta:

Ne felejtsük el, hogy ez onnan indult, hogy egy külföldi titkosszolgálat rögzítette a beszélgetését az orosz külügyminiszterrel, és ezt továbbította egy európai titkosszolgálatnak dolgozó, magát oknyomozó újságírónak maszkírozott ügynökkel. Ez a rémisztő.”

A miniszter szerint nem az a legfőbb kérdés, hogy kivel beszél egy magyar külügyminiszter, hanem az, hogy miként történhetett meg egy ilyen jellegű lehallgatás. Bóka János felvetette: miközben Brüsszel magyarázatot vár Szijjártó Pétertől, addig érdemi válasz nem érkezik arra, hogyan hallgathattak le egy uniós tagállam miniszterét.