Kovács Zoltán: Indul a magyar vizsgálóbizottság Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát – videó

Az Országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár erről és a lehetséges ukrán beavatkozásról is beszélgetett Németh Balázzsal, az Igazság órája műsorvezetőjével.

A szerdai Igazság órája vendége Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Kovács Zoltán államtitkár a műsor elején Zelenszkij fenyegetésével kapcsolatban elmondta, hogy

ezekben az években több példa is volt arra, hogy terrorcselekményeket követnek el, a szervezett akcióktól kezdve a magányos elkövetőkig.

Élesedik a helyzet, elkezdtek építeni egy orosz beavatkozás narratívát is, észnél kell lenni, látni kell, hogy mi zajlik Magyarország kapcsán Ukrajnában, Brüsszelben, így

annak a felelőssége, hogy hogyan döntünk április 12-én egyre jobban kezd felértékelődni.

Az a hergelés, hogy a választásokat már megnyerték, dezinformáló aktorokat vesznek elő, ez mind arra mutat, hogy

a választási eredmény nem lesz kedvező a Tisza számára

– hívta fel a figyelmet Kovács.

Ukrajnában semmilyen nyilatkozat nem jelenhet meg, amit a központi akarat nem hagyott jóvá

Az államtitkár ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy sorra érkeznek a kalkulált média és kommunikációs nyomásgyakorlások Magyarország felé.

Az ukrán megszólalók 99%-a ellenőrzött körülmények között teszi, amit tesz

– hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Összehangolt módon folyik a kommunikációs hadviselés.

Az ukrán aranykonvoj ügye számos kérdést vet fel

Az elmúlt másfél évben többször is nyilatkozott Magyar Péter, hogy mennyibe kerül a kampánya, ezt többször is 20 milliárd forintban határozta meg.

Érdekes összefüggés, hogy az ukrán aranykonvoj esetében is körülbelül ilyen összegről beszélhetünk.

Az államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta, ki kell vizsgálni az ügyet, másrészt

láttunk már ilyet, hogy „alulról építkezett” az ellenzék, az az adományládikák ügye volt.

Zelenszkijt kitüntették, Európai Érdemrendet kapott

Ami az Európai Parlamentben zajlik, az háborúpárti magatartás. Most azon ügyködnek, hogy hogyan tudják májusig elvinni Ukrajnát, mert majd akkor

a következő magyar kormány segítségével megszavaztatják az ukránoknak szánt pénzt.

Nyílt fenyegetés folyik azért, mert valaki nem úgy viselkedik, ahogy az ukrán elnök elvárja, tette hozzá, hangsúlyozva:

Ezekben az órákban indul a magyar vizsgálóbizottság Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát.

Kiderül hamarosan, hogy egyáltalán beengedik őket az országba és Kijevbe érve hogyan folytatódik a történet.