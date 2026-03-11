Kovács Zoltán: Indul a magyar vizsgálóbizottság Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát – videó

Az Országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetséggé alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár erről és a lehetséges ukrán beavatkozásról is beszélgetett Németh Balázzsal, az Igazság órája műsorvezetőjével.
Kovács Zoltán államtitkár a műsor elején Zelenszkij fenyegetésével kapcsolatban elmondta, hogy
ezekben az években több példa is volt arra, hogy terrorcselekményeket követnek el, a szervezett akcióktól kezdve a magányos elkövetőkig.
Élesedik a helyzet, elkezdtek építeni egy orosz beavatkozás narratívát is, észnél kell lenni, látni kell, hogy mi zajlik Magyarország kapcsán Ukrajnában, Brüsszelben, így
annak a felelőssége, hogy hogyan döntünk április 12-én egyre jobban kezd felértékelődni.
Az a hergelés, hogy a választásokat már megnyerték, dezinformáló aktorokat vesznek elő, ez mind arra mutat, hogy
a választási eredmény nem lesz kedvező a Tisza számára
– hívta fel a figyelmet Kovács.
Ukrajnában semmilyen nyilatkozat nem jelenhet meg, amit a központi akarat nem hagyott jóvá
Az államtitkár ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy sorra érkeznek a kalkulált média és kommunikációs nyomásgyakorlások Magyarország felé.
Az ukrán megszólalók 99%-a ellenőrzött körülmények között teszi, amit tesz
– hívta fel a figyelmet az államtitkár.
Összehangolt módon folyik a kommunikációs hadviselés.
Az ukrán aranykonvoj ügye számos kérdést vet fel
Az elmúlt másfél évben többször is nyilatkozott Magyar Péter, hogy mennyibe kerül a kampánya, ezt többször is 20 milliárd forintban határozta meg.
Érdekes összefüggés, hogy az ukrán aranykonvoj esetében is körülbelül ilyen összegről beszélhetünk.
Az államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta, ki kell vizsgálni az ügyet, másrészt
láttunk már ilyet, hogy „alulról építkezett” az ellenzék, az az adományládikák ügye volt.
Zelenszkijt kitüntették, Európai Érdemrendet kapott
Ami az Európai Parlamentben zajlik, az háborúpárti magatartás. Most azon ügyködnek, hogy hogyan tudják májusig elvinni Ukrajnát, mert majd akkor
a következő magyar kormány segítségével megszavaztatják az ukránoknak szánt pénzt.
Nyílt fenyegetés folyik azért, mert valaki nem úgy viselkedik, ahogy az ukrán elnök elvárja, tette hozzá, hangsúlyozva:
Ezekben az órákban indul a magyar vizsgálóbizottság Ukrajnába, hogy megvizsgálják a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Kiderül hamarosan, hogy egyáltalán beengedik őket az országba és Kijevbe érve hogyan folytatódik a történet.
Védett üzemanyag ár: a tiszások szerint rossz döntés
Ezek ugyanazok, mondta el Kovács azzal kapcsolatban, hogy a mostani ellenzék csak szervezettségét tekintve új, egyebekben ugyanazt kommunikálják 16 éve: semmi sem jó
– hívta fel a figyelmet.
Németországban 2,5 euró környékén tart már az ár
– tette hozzá.
A védett ár bevezetésének célja, hogy a hektikus piaci ingadozásokkal szemben egy kiszámítható árszint legyen, amely segíti a magyarokat az energiaválság idején.
Olyan helyzetre kell készülni, ami hetekig, hónapokig eltarthat, sajnos.
Európában olyan ideológiai döntés született, hogy nem akarnak olcsó orosz energiát, erre most rájön az is, hogy a Hormuzi-szoros lezárása miatt a drága energia sem lesz
– mutatott rá.
Orbán Viktor meghirdetett országjárására ráugrott az ellenzéki média
Az se jó, ha meghirdetett országjárásra megy a miniszterelnök, az se jó, ha nem hirdeti meg – így állnak hozzá az ellenzéki oldalon.
Olyan mennyiségű információ ömlik ránk az interneten és minden kommunikációs csatornán, hogy annak értelmezése, kontextusba helyezése komoly feladat – tette hozzá az államtitkár.
Mind a DPK gyűlések és mind az országjárás helyszínei, alkalmai lehetőséget adnak a kormánypártoknak arra, hogy jól artikulált, összeszedett véleményeket, összefüggéseket ismerjenek meg a választók.
A miniszterelnök a tőle megszokott agilitással viszi a kampányt
– hívta fel a figyelmet Kovács Zoltán.
Március 15 és Békemenet
Az ünnepi beszédre rákapcsolódik a Békemenet, az operatív törzs az állami ünnepség kereteit kialakította, a szervezés folyamatban van – mondta el az államtitkár, aki az operatív törzs munkáját irányítja, hozzátéve:
11-kor indul a Békemenet, 13 órakor a miniszterelnök beszéde hallható,
a tét, hogy miről döntünk április 12-én, az sosem volt ennyire egyértelmű és ennyire magasan.
Kovács Zoltán: Magyarország megmutatta, lehet másképp csinálni családpolitikát, gazdaságpolitikát és nemzetpolitikát.