Elsöprő sikert aratott Orbán Viktor Kaposváron - óriási tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét

95-ös benzin piaci ár: 634,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +39,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 693,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +78,2 Ft

Nagy István: Mindenki meggyőződhetett arról, hogy nem a virtuális valóság az igazi – Igazság órája élőben az Origón

Egy csatorna a béke és a józan ész pártján! Az Igazság órája vendége Nagy István agrárminiszter lesz, akivel Németh Balázs műsorvezető beszélget majd a vasárnapi Békemenetről és arról is, hogy a magyar emberek kétharmada támogatja a kormány által bevezetett védett árat. Szóba kerül Soros-ügynök Daniel Freund is, aki szerint Magyar Péter engedné a háború finanszírozását és katonákat is küldene Ukrajnába. Cikkünk frissül.
Németh Balázs műsorvezető beszélget majd Nagy István agrárminiszterrel az Igazság órája keddi műsorában. Szóba kerül Magyar Péter, aki nem ítéli el párttársa, Tárkányi Zsolt karlendítését, de a tiszás szavazók elhatárolódtak tőle.

Nagy István az Igazság órája keddi vendége
Nagy István az Igazság órája keddi vendége

Az agrárminiszter a műsor elején a kaposvári gyűjtéssel kapcsolatban elmondta, hogy itt is hangsúlyossá vált és megmutatta a tömeg, hogy nem kérünk a háborúból és a gyűlöletből. Mindenki meggyőződhetett arról, hogy nem a virtuális valóság az igazi, tette hozzá.

Zászlókat a magasba és menjünk együtt"

– ez a hangulat van most, tette hozzá.

A Békemeneten és a kaposvári gyűlésen is látszódott, hogy egyre többen vállalják azt, hogy a Fidesz KDNP-t támogatják a választásokon, hangzott el a műsorban.

Emlékezetes, hogy a Tisza párt menetén megjelent egy ukrán zászló, úgy próbálják mosdatni a baloldali médiában, hogy ez csak provokáció volt, de ez csak a szokásos mismásolás.

Ezt nem kellene ragadnia magyar Péternek, hiszen megszavaztatta a közösségét arról, hogy támogatják-e Ukrajna uniós csatlakozását pont ennek az eredménye az lett, hogy több mint 58 % úgy vélik a tisztások, hogy Ukrajnának csatlakoznia kell az európai unióhoz

– mondta el a miniszter.

Szeressen téged így a Daniel Freund"

– mondta el a miniszter azzal kapcsolatban, hogy a vasárnapi tiszás meneten megszólalt a néppárti Freund, aki felsorolta, hogy mit kell tennie a Tisza Pártnak Ukrajna támogatásának segítése érdekében.

Ukrajna finanszírozása és az olcsó orosz olajról leválás a feltétele a néppárti támogatásnak

– tették hozzá a műsorban.

Az ukrán olajblokáddal kapcsolatban a miniszter elmondta,

Kollár Kinga óta tudjuk, minél rosszabb a magyaroknak, a Tisza Pártnak annál jobb.

Brüsszel hallgatólagosan támogatja Zelenszkij olajblokádját, egy szavába kerülne, hogy újra induljon az olajszállítás.

Trump feloldotta az orosz olaj embargóját, mondta el a miniszter, hozzátéve,

a gazdáknak nagyon fontos kálium és foszfát is embargós, ebben a kérdésben sem tesz semmit az Unió, hogy feloldja.

A tavaszi munkálatoknál a műtrágya rendkívül fontos, ennek importja is veszélybe került

– tette hozzá a miniszter.

Cikkünk frissül…

