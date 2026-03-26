Rétvári Bence: Összeomlott Magyar Péter hazugságvára – Igazság órája élőben az Origón!

Az Igazság órája csütörtöki vendége Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, akivel Németh Balázs beszélget arról, hogy Orbán Viktor bejelentése alapján Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállítást. Szóba kerül a KDNP petíciója Magyar Péterék egyházellenes politikája ellen is.

Rétvári Bence az Igazság órája műsorában

Fotó: Facebook/Fidesz frakció

Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a magyar emberek érdekeit megvédjük

Rétvári Bence a műsor kezdetén az Ukrajna irányába történő gázszállítás megszüntetéséről kapcsolatban elmondta, hogy mi mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a magyar emberek érdekeit megvédjük. A magyar emberek alapvető érdeke, hogy tudjanak tankolni.

A magyar kormány minden lehetséges módon megvédi az üzemanyagárakat és a rezsicsökkentést is

– tette hozzá az államtitkár.

Rétvári elmondta, hogy elfogadhatatlan az, hogy jöhetne az olaj, a szakértőket nem engedték oda, a magyar államtitkárt nem fogadták Kijevben.

Rengeteg ukrán embernek nyújtottunk humanitárius segítséget, ami itt Kijev részéről elhangozhatna, az a köszönöm

– hangsúlyozta.

A tiszás ügynökbotrány informatikusai nem véletlenül kerültek kiválasztásra

Rengeteg magyar informatikus van a piacon, az, hogy két olyan informatikust talál meg a Tisza Párt, akik ukrán kapcsolattal rendelkeznek, az ukrán nagykövetségre járnak be egyeztetni, nem lehet véletlen.

Már az adatszivárgás botránynál kiderült, hogy Ukrajnába vezetnek a szálak

– tette hozzá az államtitkár.

Olyan eszközeik vannak, amelyek láthatóan a szürke zónában vannak, így akarják győzelemre vinni a Tisza Pártot. Az is lehetséges, hogy beajánlották őket, de mindenképpen tisztában voltak a tiszások azzal, hogy milyen hátterük van. Az a felháborító az egészben, hogy

ezek az emberek készek kiszolgálni az ukrán érdekeket"

– tette hozzá, hangsúlyozva:

Az ukrán érdekeket fontosabbnak tartják, mint a magyart. Erről kell beszélni a kampányban, hogy külföldi érdekeket képviselő emberek, hogyan hálózták be a Tisza Pártot, nem pedig a normális esetben felmerülő kérdésekről.

Ha egyszer a külföldi finanszírozók azt mondják, hogy nem tetszik nekik már tovább a Tisza Párt, egyszerűen lekapcsolják az informatikai rendszereiket.

A Tisza Párt nem szuverén, nem önálló, bármit képvisel, csak az a célja, hogy saját önös érdekei kerüljenek előtérbe.

