Igazság órája: olajválság a Közel-Keleten és fokozódó feszültség a Barátság vezeték miatt

volAz Igazság órája mai adása különösen időszerű volt, hiszen az elmúlt időszakban az energiaellátás kérdése ismét a politikai vita középpontjába került. A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság nemcsak diplomáciai, hanem gazdasági kérdés is, hiszen közvetlen hatással van a hazai üzemanyagárakra és az energiabiztonságra.

Igazság órája vendégei ezúttal Vitályos Eszter és Bende Balázs voltak (Forrás: Képernyőkép)

Az iráni háború árnyéka

Bende Balázs hangsúlyozta: az Irán elleni akció nem hirtelen döntés eredménye, hanem hónapokon át tartó előkészítés előzhette meg amerikai és izraeli részről – akár fél évig is szervezhették a lépést.

A szakértő szerint a konfliktus gyökerei között ott van az ajatollah következetes Izrael-ellenes politikája, az iráni atomprogram körüli nemzetközi aggodalom, valamint azok a térségben működő fegyveres csoportok, amelyeket Teherán támogat. Szóba került az is, hogy Ali Hamenei ajatollah halála esetén az iráni forradalmi gárda veheti át az irányítást, ami gyakorlatilag katonai hatalomátvételt jelentene az országban.

Az iráni válaszcsapások kapcsán Bende Balázs arról beszélt, hogy több, turisták által kedvelt célpont is támadás alá került, köztük olyan helyszínek, ahol amerikai katonai jelenlét is van. Hozzátette:

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnal felhívta a figyelmet arra, hogy a konzulátusok segítséget nyújtanak, és azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, maradjanak biztonságos helyen, ne induljanak útnak.

Arra a kérdésre, meddig húzódhat el a háború, a szakértő úgy válaszolt: sok múlik azon, miként reagál Irán, illetve hajlandó lesz-e az új vezetés tárgyalóasztalhoz ülni.

A beszélgetésben elhangzott az is, hogy Irán már Ciprust is célba vette, ahol brit katonai támaszpont működik – ez pedig azt mutatja, hogy a látszólag regionális konfliktus órák alatt európai térségeket is érinthet. Az olajpiaci hatásokról Bende Balázs úgy fogalmazott:

A háború drámai áremelkedést indított el, hiszen a világ olajszállításának jelentős része a Perzsa-öböl térségéből érkezik, amelyet Irán a Hormuzi-szoros lezárásával közvetlenül befolyásolni tud.

Vitályos Eszter: politikai döntés az ukrán blokád, nincs műszaki akadály

Vitályos Eszter kormányszóvivő elsőként a Barátság kőolajvezeték ügyéről beszélt. Azt mondta, az ukrán fél lépése politikai döntés, hiszen a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya, és Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőttre bizonyítékokat is ígért ezzel kapcsolatban. A szóvivő szerint különösen beszédes, hogy Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték állapotának vizsgálatára.

Elképesztő az a sunnyogás, amit a tiszások csinálnak ebben az ügyben, nem mondanak semmit, nincs véleményük, hallgatnak. Magyar Péter pedig, miközben a világ forrong, kitesz magáról egy képet, melyen egy ‘én vagyok Magyar Péter’ feliratú pulcsiban feszít.”

– mondta Vitályos, hozzátéve: ordító a különbség a Tisza Párt és a magyar kormány hozzáállásában.