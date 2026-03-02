Igazság órája: olajválság a Közel-Keleten és fokozódó feszültség a Barátság vezeték miatt

volAz Igazság órája mai adása különösen időszerű volt, hiszen az elmúlt időszakban az energiaellátás kérdése ismét a politikai vita középpontjába került. A Barátság kőolajvezeték körüli bizonytalanság nemcsak diplomáciai, hanem gazdasági kérdés is, hiszen közvetlen hatással van a hazai üzemanyagárakra és az energiabiztonságra.
Az iráni háború árnyéka
Bende Balázs hangsúlyozta: az Irán elleni akció nem hirtelen döntés eredménye, hanem hónapokon át tartó előkészítés előzhette meg amerikai és izraeli részről – akár fél évig is szervezhették a lépést.
A szakértő szerint a konfliktus gyökerei között ott van az ajatollah következetes Izrael-ellenes politikája, az iráni atomprogram körüli nemzetközi aggodalom, valamint azok a térségben működő fegyveres csoportok, amelyeket Teherán támogat. Szóba került az is, hogy Ali Hamenei ajatollah halála esetén az iráni forradalmi gárda veheti át az irányítást, ami gyakorlatilag katonai hatalomátvételt jelentene az országban.
Az iráni válaszcsapások kapcsán Bende Balázs arról beszélt, hogy több, turisták által kedvelt célpont is támadás alá került, köztük olyan helyszínek, ahol amerikai katonai jelenlét is van. Hozzátette:
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonnal felhívta a figyelmet arra, hogy a konzulátusok segítséget nyújtanak, és azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, maradjanak biztonságos helyen, ne induljanak útnak.
Arra a kérdésre, meddig húzódhat el a háború, a szakértő úgy válaszolt: sok múlik azon, miként reagál Irán, illetve hajlandó lesz-e az új vezetés tárgyalóasztalhoz ülni.
A beszélgetésben elhangzott az is, hogy Irán már Ciprust is célba vette, ahol brit katonai támaszpont működik – ez pedig azt mutatja, hogy a látszólag regionális konfliktus órák alatt európai térségeket is érinthet. Az olajpiaci hatásokról Bende Balázs úgy fogalmazott:
A háború drámai áremelkedést indított el, hiszen a világ olajszállításának jelentős része a Perzsa-öböl térségéből érkezik, amelyet Irán a Hormuzi-szoros lezárásával közvetlenül befolyásolni tud.
Vitályos Eszter: politikai döntés az ukrán blokád, nincs műszaki akadály
Vitályos Eszter kormányszóvivő elsőként a Barátság kőolajvezeték ügyéről beszélt. Azt mondta, az ukrán fél lépése politikai döntés, hiszen a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya, és Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőttre bizonyítékokat is ígért ezzel kapcsolatban. A szóvivő szerint különösen beszédes, hogy Ukrajna nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket a vezeték állapotának vizsgálatára.
Elképesztő az a sunnyogás, amit a tiszások csinálnak ebben az ügyben, nem mondanak semmit, nincs véleményük, hallgatnak. Magyar Péter pedig, miközben a világ forrong, kitesz magáról egy képet, melyen egy ‘én vagyok Magyar Péter’ feliratú pulcsiban feszít.”
– mondta Vitályos, hozzátéve: ordító a különbség a Tisza Párt és a magyar kormány hozzáállásában.
A műsorban szóba került az iráni helyzet is, amely jelentős olajár-emelkedést hozhat. Vitályos Eszter szerint éppen ezért elemi magyar érdek, hogy a Barátság vezeték újra működjön, hiszen az energiabiztonság most minden korábbinál fontosabb. Felidézte azt is, hogy a kormány a múlt héten döntött az energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú létesítmények kiemelt katonai védelméről. Hangsúlyozta:
Magyarország „védőbástyaként” áll ellen annak, hogy az ország Ukrajna miatt eladósodjon, hogy gyorsított eljárásban uniós tagságot kapjon Kijev, vagy hogy hazánk belesodródjon a háborúba.
Az arcátlanságuknak nincs határa
Felidézte azt is, hogy Kaja Kallas magyar katonák küldését kérte:
Az arcátlanságuknak és a háborúpártiságuknak nincs határa.”
Hozzátette, hogy Brüsszel továbbra is a konfliktus eszkalációját támogató irányba halad, miközben a békepárti hangokat igyekszik háttérbe szorítani. Az ukránok már nem csak a kormányt, hanem az egész országot fenyegetik - tette hozzá.
Nevetés a terrorfenyegetettségre? Vitályos szerint irreleváns a Tisza reakciója
A miniszterelnök bejelentette: Magyarországon emelkedett a terrorfenyegetettségi szint. A döntés nem elszigetelt lépés, több európai országban is fokozott készültségről beszélnek a vezetők az iráni válság miatt. Németországban a kancellár is jelezte: az iráni helyzet egyik lehetséges európai következménye a terrortámadások kockázatának növekedése. A német hatóságok felkészülnek, és más államok is hasonló lépéseket tesznek.
Ezzel szemben a Tisza Párt köreiből nevetés és gúnyos reakciók érkeztek a bejelentésre. A terrorfenyegetettségi szint emelését egyes tiszás szereplők láthatóan nem vették komolyan.
Vitályos Eszter kormányszóvivő erre reagálva úgy fogalmazott:
Irreleváns, hogy mit mond a Tisza Párt. Ki és mit vár tőlük?”
Hozzátette, hogy a nemzetbiztonsági kérdésekben a kormány felelőssége a megelőzés és a felkészülés, nem pedig a politikai élcelődés.
Magyar Péter elhallgattatja a jelöltjeit, nálunk bárki kérdezhet
Vitályos Eszter szerint éles különbség látszik a politikai kultúrában a kormány és a Tisza Párt működése között. A kormányszóvivő úgy fogalmazott: miközben Magyar Péter nem engedi saját képviselőjelöltjeit nyilatkozni, addig a kormányoldalon nyitott fórumokon lehet kérdezni.
Vitályos példaként említette, hogy saját rendezvényére beengedte Simor Dánielt, a Telex munkatársát is, aki szabadon tehette fel kérdéseit. Ezzel szemben szerinte a Tisza Párt kommunikációja központosított, a jelöltek nem kapnak lehetőséget önálló megszólalásra.
A szóvivő álláspontja szerint a választóknak joguk van megismerni az egyéni jelöltek véleményét, és nem csupán a pártelnök üzenetein keresztül tájékozódni. Úgy véli, a hitelességhez átláthatóság és vállalt vitahelyzetek kellenek – nem kontrollált nyilatkozatok.
A Tisza Párt egy digitális blöff"
– összegezte Vitályos.
"Ez a fajta agresszió Magyar Péterrel együtt jelent meg"
Vitályos Eszter a kampányhangulatról is beszélt, és élesen bírálta az ellenzéki oldalon tapasztalható jelenségeket. Úgy fogalmazott:
Meg tudom érteni, ogy ilyen a lelkiviláguk. 16 éve vannak ellenzékben. Semmiféle erkölcsi korlát vagy gát nincs bennük."
A szóvivő szerint ma olyan indulatok és módszerek jelentek meg a politikában – plakátrongálás, agresszív fellépések, személyeskedő támadások –, amelyekre korábban nem volt példa.
Azt mondta, ilyen mértékű gyűlölködést és mocskolódást még nem tapasztalt, pedig 1998 óta aktívan részt vesz kampányokban.
Hozzátette: álláspontja szerint Magyar Péter nem tesz semmit az elharapódzó agresszió megfékezéséért, nem szab határt a saját táborában megjelenő indulatoknak, ami szerinte tovább élezi a politikai feszültséget.
Vitályos: Kárpátalján is azt mondják, hogy „nincs háború”?
Ruszin-Szendi Romulusz kijelentésére, miszerint „nincs háború”, Vitályos Eszter kormányszóvivő élesen reagált. Azt mondta, kíváncsi lenne arra, vajon Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt kárpátaljai származású EP-képviselője ezt az állítást ott, helyben is vállalná-e azok előtt, akik már elvesztették hozzátartozóikat, vagy akik a nap jelentős részében áramkimaradásokkal küzdenek.
„Ezzel kapcsolatban szívesen megkérdezném őt, hogy ő vajon ezt Kárpátalján hangoztatja?”
– fogalmazott a szóvivő. Hozzátette: vannak családok, ahol a férfiak évek óta gyakorlatilag a lakásukban bujkálnak, mert attól tartanak, hogy besorozzák őket és a frontra viszik.
Vitályos szerint a Tisza Párt ebben a kérdésben is „sunnyog”, mert nem tudna nemet mondani Brüsszelnek.
Úgy vélte, a nemzeti kormány álláspontja egyértelmű: Magyarországot nem sodorják bele a háborúba, és nem támogatnak olyan döntéseket, amelyek tovább mélyítenék a konfliktust.
A fronton 4-7 óráig lehet életben maradni
A szóvivő a háború emberi áldozatairól is beszélt. Azt mondta, egyes számítások szerint a fronton elesettek száma már a kétmilliót is meghaladhatja. Hozzátette:
Vannak olyan beszámolók, amelyek szerint azokat, akiket rövid kiképzés után visznek a frontra, sokszor néhány órán belül halálos támadás éri.
Vitályos szerint különösen megdöbbentő, hogy mindezt egyesek elbagatellizálják vagy kinevetik. Úgy véli, a háború súlyát és következményeit nem lehet politikai poénok tárgyává tenni, mert emberi életekről van szó.