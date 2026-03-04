Így állt Brüsszelben Magyar Péter és pártja az ukránok mellé a magyarokkal szemben

Magyarország elemi érdeke, hogy korlátozások nélkül hozzájusson az olcsó és kiszámítható szállítású orosz energiahordozókhoz. Most pedig különösen igaz ez, hogy kitört újra a háború a Közel-Keleten. A Tisza ugyanakkor már megalakulása óta támogatja azokat a lépéseket, amelyek az orosz olaj és gáz kivezetését célozzák. Számos eset volt, amikor a tiszás képviselők az Európai Parlamentben az orosz energiahordozók importjának megszüntetése mellett szavaztak.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője az Európai Néppárt (EPP) elnökével, Manfred Weberrel tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

A mostani Európai Parlament 2024 nyarán alakult meg, a Tisza Párt képviselője, Lakos Eszter pedig már szeptemberben támogatta a leválást az EP ipari, kutatási és energiaügyi szakbizottságában. A COP29 klímakonferenciával kapcsolatos állásfoglaláshoz fűzött szakbizottsági dokumentum ugyanis azt tartalmazta, „hogy sürgősen be kell fejezni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, köztük a földgáz EU-ba történő importját”.

Néhány héttel később ismét napirendre került a kérdés, és a Tisza ismét támogatta az orosz energiaimport korlátozását célzó kezdeményezést. November közepén a COP29 éghajlatváltozási konferenciával összefüggésben készült parlamenti határozat szintén követelte az orosz energiaimport betiltását. A plenáris ülésen Magyar Péter és a Tisza Párt további hat európai parlamenti képviselője is támogatta a javaslatot.