Magyarország elemi érdeke, hogy korlátozások nélkül hozzájusson az olcsó és kiszámítható szállítású orosz energiahordozókhoz. Most pedig különösen igaz ez, hogy kitört újra a háború a Közel-Keleten. A Tisza ugyanakkor már megalakulása óta támogatja azokat a lépéseket, amelyek az orosz olaj és gáz kivezetését célozzák. Számos eset volt, amikor a tiszás képviselők az Európai Parlamentben az orosz energiahordozók importjának megszüntetése mellett szavaztak.
A mostani Európai Parlament 2024 nyarán alakult meg, a Tisza Párt képviselője, Lakos Eszter pedig már szeptemberben támogatta a leválást az EP ipari, kutatási és energiaügyi szakbizottságában. A COP29 klímakonferenciával kapcsolatos állásfoglaláshoz fűzött szakbizottsági dokumentum ugyanis azt tartalmazta, „hogy sürgősen be kell fejezni az orosz fosszilis tüzelőanyagok, köztük a földgáz EU-ba történő importját”.
Néhány héttel később ismét napirendre került a kérdés, és a Tisza ismét támogatta az orosz energiaimport korlátozását célzó kezdeményezést. November közepén a COP29 éghajlatváltozási konferenciával összefüggésben készült parlamenti határozat szintén követelte az orosz energiaimport betiltását. A plenáris ülésen Magyar Péter és a Tisza Párt további hat európai parlamenti képviselője is támogatta a javaslatot.
2025 februárjában ismét Lakos Eszter került előtérbe, amikor a 2026. évi költségvetésre vonatkozó iránymutatásokkal foglalkozott az energiaügyi bizottság. A tiszás képviselő akkor megszavazta „az Oroszországtól való, még fennálló EU-importfüggőségek sürgős megszüntetésére” felszólító kitételt is.
Hamarosan újabb alkalom adódott az ukránok melletti és a magyarokkal szembeni állásfoglalásra:
2025 júniusában döntöttek az orosz energiaimport kivezetésére irányuló uniós programról, amelyet Lakos Eszter a szakbizottságban támogatott.
A kérdés rövid időn belül az Európai Parlament plenáris ülése elé került. A szavazás során öt tiszás képviselő, köztük Magyar Péter is támogatólag voksolt az orosz energiaimport kivezetését célzó javaslatra.
Lakos idén sem maradt tétlen:
az energiaügyi szakbizottságban február 25-én – a 2027-es költségvetés kapcsán – ismét támogatta az orosz energiaimport megszüntetését célzó kezdeményezést.
A szavazás során szó szerint „az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimport mielőbbi fokozatos kivezetésének szükségességét” támogatta. Mindez akkor történt, amikor már állt a szállítás a Barátság kőolajvezetéken Zelenszkij-féle Ukrajna politikai döntése nyomán.
Jó tudni, hogy ha Magyarország végleg elesne az olcsó orosz energiától, ellátási problémák léphetnek fel és az árak is emelkedhetnek. Ezek a változások ellentétesek a magyar érdekkel, és csak az ukránok akaratát szolgálják. A felsorolt szavazások egyértelművé teszik, hogy a Tisza Párt nem a magyarok, hanem az ukránok pártján áll.