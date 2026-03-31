Tiszás energiaterv: Így jönne össze a havi 145 ezer forintos többletköltség a magyar családoknak

Havi 145 ezer forintos, azaz éves szinten közel kétmillió forintos plusz terhet róna a magyar családokra a Tisza Párt energiapolitikai elképzelése – figyelmeztetett Dornfeld László a Hír TV Híradójának nyilatkozva.
Az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Hír TV-nek kifejtette, hogy a Magyar Péter nevével fémjelzett politikai közösség Brüsszelben olyan egységes energiapiaci terveket támogat, amelyek a rezsicsökkentés és a hatósági árak azonnali felszámolását, valamint az olcsó orosz energiahordozókról való leválást irányozzák elő.
A szakértő hangsúlyozta: a „Kapitány-terv” néven emlegetett csomag valódi nyertesei nem a magyar fogyasztók, hanem a nagy energiamultik és Ukrajna lennének.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!