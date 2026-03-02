Orbán Balázs: Elég volt a magyar emberek veszélyeztetéséből!

Hírlevél
Miközben Magyar Péter látványosan hallgat, az ukrán szövetségese csúnyán lebukott.
„A mögöttem látható műholdfelvételek mutatják, hogy a Barátság kőolajvezetéken történő szállításoknak műszaki akadálya nincs. Zelenszkij elnök politikai okokból vonta olajblokád alá Magyarországot. Ez annál is inkább elfogadhatatlan, mivel az elmúlt napokban az egész Közel-Kelet lángokba borult az egyik legfontosabb olajkitermelő térség” – jelentette ki Fcebook oldalán közzétett videójában Orbán Balázs.

Orbán Balázs
Orbán Balázs szerint a nyílt levél is mutatja, hogy a baloldal ukrán érdekek mellett áll ki, nem a magyar érdekek mellett
Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint,

 a tengeren történő olajszállítások a bombázások miatt elnehezedtek, a nyugati tőzsdéken az olaj ára elkezdett meredeken emelkedni, ilyen helyzetben a csővezetéken keresztül történő szállítás mintha egyetlen biztonságos szám lenne. Az tehát, hogy Zelenszkij elnök összejátszva Brüsszellel és összejátszva Magyar Péterrel lezárta a kőolajvezetéket és megpróbálja leválasztani egy ilyen feszült világpolitikai helyzetben Magyarországot az olcsó orosz energiáról az elfogadhatatlan.

 

