Orbán Balázs: Elég volt a magyar emberek veszélyeztetéséből!

„A mögöttem látható műholdfelvételek mutatják, hogy a Barátság kőolajvezetéken történő szállításoknak műszaki akadálya nincs. Zelenszkij elnök politikai okokból vonta olajblokád alá Magyarországot. Ez annál is inkább elfogadhatatlan, mivel az elmúlt napokban az egész Közel-Kelet lángokba borult az egyik legfontosabb olajkitermelő térség” – jelentette ki Fcebook oldalán közzétett videójában Orbán Balázs.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint,
a tengeren történő olajszállítások a bombázások miatt elnehezedtek, a nyugati tőzsdéken az olaj ára elkezdett meredeken emelkedni, ilyen helyzetben a csővezetéken keresztül történő szállítás mintha egyetlen biztonságos szám lenne. Az tehát, hogy Zelenszkij elnök összejátszva Brüsszellel és összejátszva Magyar Péterrel lezárta a kőolajvezetéket és megpróbálja leválasztani egy ilyen feszült világpolitikai helyzetben Magyarországot az olcsó orosz energiáról az elfogadhatatlan.