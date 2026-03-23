Radnai Márk

Kábítószer-fogyasztásról szóló botrányos tiszás hangfelvétel került elő

Újabb botrányos tiszás hangfelvétel borzolja a kedélyeket, amelyen a Tisza Párt alelnöke beszélget évődve Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével. Arról diskurál Radnai Márk, hogy kábítószert kéne fogyasztaniuk, illetve arról, hogy a legutóbbi élmény milyen volt.
„Be kéne LSD-zni, igaz?” – kérdezi a nyilvánosságra hozott hangfelvételen Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke Vogel Evelint, Magyar Péter volt barátnőjét. A bizarr beszélgetés nemcsak a kábítószer iránti vágyakozásról szól, hanem egy előző élményt is felidéznek benne Magyar Péter bizalmasai.

Kábítószer-fogyasztásról diskurálnak Magyar Péter bizalmasai, Radnai Márk és Vogel Evelin egy nyilvánosságra hozott hangfelvételen (forrás: Mandiner)

Radnai Márk kikre gondolt?

A felvételből nem derül ki, hogy pontosan kikre gondol Radnai a közös drogfogyasztással kapcsolatban, így az sem tudható, hogy a nyilvánosságra került hangfelvételnek lehet-e köze az elhíresült fotóról, amely egy hálószobát mutat, benne fehér port tartalmazó tálcával, és amelyről Magyar Péter elismerte, hogy járt ott, szexuális kapcsolatot létesített az őt zsaroló volt barátnőjével, és drogfogyasztásra utaló tárgyakat észlelt a lakásban.

 

