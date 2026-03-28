Összeomlott a baloldali média kampánya a tiszás informatikus vallomása után

Új fordulatot vett a Tisza informatikusának ügye, amely a közélet egyik meghatározó témájává vált. A kampány összeomlása került előtérbe, miután az informatikus vallomása megkérdőjelezte a korábbi állításokat – írja a Magyar Nemzet.

Alapjaiban rendült meg a baloldal kampánya, a közzétett videóra a vezető elemző is reagált

Fotó: Facebook/Deák Dániel

Összeomlott a baloldali kampány

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb videóelemzésében arról beszélt, hogy szerinte a történet alapját képező állítások nem állják meg a helyüket.

Úgy fogalmazott, hogy az informatikus vallomása világossá tette: kapcsolatba került külföldi szereplőkkel, és egy folyamat során bevonták bizonyos tevékenységekbe.

Indokolt volt a hatósági fellépés

Az elemző szerint a vallomás alapján a magyar hatóságok fellépése indokolt volt, és nem történt jogsértés az ügy során.

Hangsúlyozta, hogy a szolgálatok elsődleges célja a biztonság megőrzése volt.

Szabó Bence szerepe is szóba került

Az ügy kapcsán ismét előtérbe került Szabó Bence neve is. Deák Dániel szerint nem rendelkezett minden információval, ezért félreérthette a helyzetet.

A baloldali média felelőssége

Az elemző szerint a Direkt36, valamint más sajtótermékek – köztük a Telex és a Partizán – olyan narratívát építettek fel, amely nem volt megalapozott.

Állítása szerint erre politikai szereplők is ráépültek, és igyekeztek kihasználni a helyzetet.

Tovább gyűrűzhet az ügy

A történtek nyomán további politikai és szakmai reakciók is várhatók. Az ügy várhatóan a következő napokban is a figyelem középpontjában marad.