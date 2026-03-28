Összeomlott a baloldali média kampánya a tiszás informatikus vallomása után

Új fordulatot vett a Tisza informatikusának ügye, amely a közélet egyik meghatározó témájává vált. A kampány összeomlása került előtérbe, miután az informatikus vallomása megkérdőjelezte a korábbi állításokat – írja a Magyar Nemzet.
Összeomlott a baloldali kampány
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője legújabb videóelemzésében arról beszélt, hogy szerinte a történet alapját képező állítások nem állják meg a helyüket.
Úgy fogalmazott, hogy az informatikus vallomása világossá tette: kapcsolatba került külföldi szereplőkkel, és egy folyamat során bevonták bizonyos tevékenységekbe.
Indokolt volt a hatósági fellépés
Az elemző szerint a vallomás alapján a magyar hatóságok fellépése indokolt volt, és nem történt jogsértés az ügy során.
Hangsúlyozta, hogy a szolgálatok elsődleges célja a biztonság megőrzése volt.
Szabó Bence szerepe is szóba került
Az ügy kapcsán ismét előtérbe került Szabó Bence neve is. Deák Dániel szerint nem rendelkezett minden információval, ezért félreérthette a helyzetet.
A baloldali média felelőssége
Az elemző szerint a Direkt36, valamint más sajtótermékek – köztük a Telex és a Partizán – olyan narratívát építettek fel, amely nem volt megalapozott.
Állítása szerint erre politikai szereplők is ráépültek, és igyekeztek kihasználni a helyzetet.
Tovább gyűrűzhet az ügy
A történtek nyomán további politikai és szakmai reakciók is várhatók. Az ügy várhatóan a következő napokban is a figyelem középpontjában marad.