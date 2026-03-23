2013 januárjában Ukrajna termelésmegosztási megállapodást írt alá a Royal Dutch Shell-lel a kelet-ukrajnai Juzivszkaja mezőn történő palagáz-kutatásra és -fejlesztésre. Kivonultak, de nem kizárt, hogy visszatérnek. És itt léphet a képbe Kapitány István – írta a Tűzfalcsoport hétfőn.
A blogbejegyzés szerint 2013 elején Mark Rutte, akkori holland miniszterelnök, jelenlegi NATO-főtitkár, lobbizott a Shellért, hogy megállapodást kössön az ukrán, de a Nyugat által oroszbarának minősített Janukovics kormánnyal. A megállapodás értelmében
a Shell engedélyt kapott palagáz kitermelésére Harkiv és Donyeck között, egy hatalmas, 8000 négyzetkilométeres szakaszon.
Megjegyzik, ez jelentős előnyökkel járhatott volna Ukrajna számára, becslések szerint akár 4 billió köbméter földgázt is kitermelhettek volna, ami akár 8 billió dollár bevételt is generálhatott volna.
A projektet 2014-ben függesztették fel a kelet-ukrajnai konfliktus kitörése és a Krím Oroszország általi annektálása után.
2015-ben a Shell bejelentette, hogy gazdasági és geopolitikai megfontolások miatt kilép a projektből.
Kapitány István képbe kerül Ukrajnában
A projektnek európai szinten is stratégiai jelentősége lehetne, mivel egy ilyen méretű lelőhely kitermelése hozzájárulhatna az orosz földgáztól való függőség csökkentéséhez és az európai energiabiztonság erősítéséhez.
Ugyanakkor a visszatérés feltétele elsősorban a stabil biztonsági helyzet és a kiszámítható befektetési környezet lenne.
A gázmező Kelet-Ukrajnában található, és a területe két ukrán közigazgatási egységre terjed ki, ugyanakkor jelenleg a Donyecki terület egyes részei orosz katonai ellenőrzés alatt állnak, míg a Harkivi terület nagy része ukrán ellenőrzés alatt maradt.
Ez azt jelenti, hogy a Juzivszka mező teljes fejlesztése jelenleg nem lehetséges, mert a lelőhely részben a front közelében vagy vitatott területen található.
És itt jöhet a képbe az ukránpárti Tisza Párt politikusa és egykori Shell-vezér Kapitány István szerepe, a mediációs folyamatokat illetően.