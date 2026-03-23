2013 januárjában Ukrajna termelésmegosztási megállapodást írt alá a Royal Dutch Shell-lel a kelet-ukrajnai Juzivszkaja mezőn történő palagáz-kutatásra és -fejlesztésre. Kivonultak, de nem kizárt, hogy visszatérnek. És itt léphet a képbe Kapitány István – írta a Tűzfalcsoport hétfőn.

Kapitány István

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

A blogbejegyzés szerint 2013 elején Mark Rutte, akkori holland miniszterelnök, jelenlegi NATO-főtitkár, lobbizott a Shellért, hogy megállapodást kössön az ukrán, de a Nyugat által oroszbarának minősített Janukovics kormánnyal. A megállapodás értelmében

a Shell engedélyt kapott palagáz kitermelésére Harkiv és Donyeck között, egy hatalmas, 8000 négyzetkilométeres szakaszon.

Megjegyzik, ez jelentős előnyökkel járhatott volna Ukrajna számára, becslések szerint akár 4 billió köbméter földgázt is kitermelhettek volna, ami akár 8 billió dollár bevételt is generálhatott volna.

A projektet 2014-ben függesztették fel a kelet-ukrajnai konfliktus kitörése és a Krím Oroszország általi annektálása után.

2015-ben a Shell bejelentette, hogy gazdasági és geopolitikai megfontolások miatt kilép a projektből.

Kapitány István képbe kerül Ukrajnában

A projektnek európai szinten is stratégiai jelentősége lehetne, mivel egy ilyen méretű lelőhely kitermelése hozzájárulhatna az orosz földgáztól való függőség csökkentéséhez és az európai energiabiztonság erősítéséhez.

Ugyanakkor a visszatérés feltétele elsősorban a stabil biztonsági helyzet és a kiszámítható befektetési környezet lenne.

A gázmező Kelet-Ukrajnában található, és a területe két ukrán közigazgatási egységre terjed ki, ugyanakkor jelenleg a Donyecki terület egyes részei orosz katonai ellenőrzés alatt állnak, míg a Harkivi terület nagy része ukrán ellenőrzés alatt maradt.

Ez azt jelenti, hogy a Juzivszka mező teljes fejlesztése jelenleg nem lehetséges, mert a lelőhely részben a front közelében vagy vitatott területen található.