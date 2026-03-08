Lebukott Magyar Péter embere: milliárdokat tett zsebre az energiabizniszben

Az Ellenpont cikke felidézi: a Tisza Párt csak 2026 elején jelentette be hivatalosan Kapitány István csatlakozását, miközben Magyar Péter már 2025 októberében találkozott vele. A késlekedés mögött az állhatott, hogy Kapitány ekkor még a világ egyik legnagyobb befektetési alapjának, a Stonepeaknek dolgozott tanácsadóként.

Kapitány Istvánnak üzleti érdeke lehetett az orosz energia kiszorítása (Forrás: Ellenpont)

Több tízmilliárdos üzlet a háttérben

Kapitány István feladata az volt, hogy segítse a brit Castrol olajcég felvásárlásának előkészítését. Ezen az üzleten a szokásos piaci díjazások alapján akár 17,5 és 70 milliárd forint közötti összeget is kereshetett.

Kapitány ugyanis 2025 december végéig a világ egyik legnagyobb tőkealapjának, a Stonepeaknek dolgozott tanácsadóként.

Egy korábbi internetes bejegyzés alapján a szakember a későbbiekben is kapcsolatban maradhatott a befektetési alappal.