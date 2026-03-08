Lebukott Magyar Péter embere: milliárdokat tett zsebre az energiabizniszben

Az Ellenpont cikke felidézi: a Tisza Párt csak 2026 elején jelentette be hivatalosan Kapitány István csatlakozását, miközben Magyar Péter már 2025 októberében találkozott vele. A késlekedés mögött az állhatott, hogy Kapitány ekkor még a világ egyik legnagyobb befektetési alapjának, a Stonepeaknek dolgozott tanácsadóként.
Több tízmilliárdos üzlet a háttérben
Kapitány István feladata az volt, hogy segítse a brit Castrol olajcég felvásárlásának előkészítését. Ezen az üzleten a szokásos piaci díjazások alapján akár 17,5 és 70 milliárd forint közötti összeget is kereshetett.
Kapitány ugyanis 2025 december végéig a világ egyik legnagyobb tőkealapjának, a Stonepeaknek dolgozott tanácsadóként.
Egy korábbi internetes bejegyzés alapján a szakember a későbbiekben is kapcsolatban maradhatott a befektetési alappal.
Energia és nyugdíjrendszer a viták középpontjában
A Stonepeak egyik stratégiai célja, hogy az Egyesült Államok vezető LNG-exportőrévé váljon, ami közvetlenül érdekelté teszi abban, hogy világszerte csökkenjen az olcsó orosz energia szerepe.
Ezért különösen érzékeny kérdés, hogy Kapitány már akkor megjelent Magyar Péter környezetében, amikor még ehhez a befektetési alaphoz kötődött. A Stonepeak elsősorban nyugdíjalapokba fektet, ezért érdeke lehet az állami rendszerek átalakítása és a magántőke szerepének növelése. Ez egybeesik a Tisza Párt kiszivárgott programjának egyes elemeivel, amelyek között az orosz energiáról való leválás és az állami nyugdíjrendszer átalakítása is szerepel.