Csúnyán elszólta magát Kapitány István

Újabb nyilatkozat vet fel kérdéseket a Tisza Párt stratégiájáról. Bohár Dániel osztotta meg a videót, ahol Kapitány István gyakorlatilag beismerte, hogy a Tisza Párt győzelmével karöltve érkeznének az ezer forintos benzinárak.
Az „egyszerűsítés” címszava alatt törölné el a Tisza Párt a kormány számos olyan intézkedését, amely jelenleg hatalmas rétegnek nyújt segítséget – például a védett üzemanyagárat. Kapitány István egy tiszás fórumon arról beszélt, hogy milyen módszerekkel változtatna a jelenlegi kormány család-centrikus politikáján.
Kapitány István és az „egyszerűsítés”
Shell Kapitány úgy fogalmazott:
egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra”
Bohár Dániel a videóhoz fűzve elárulta, hogyan nézne ki mindez a gyakorlatban:
ha jön a Tisza, jön az ezer forintos benzin és rezsicsökkentést is eltörlik!”
