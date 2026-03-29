Kapitány István szereti az ötcsillagos szállodákat, de nem szereti a védett üzemanyagárat

Sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kedvesebb árstopra, árrésstopra van szükség – fogalmazott a Tisza Párt gazdaságért felelős embere. Kapitány István azt sem titkolja, hogy ha jön a Tisza-kormány, akkor jön az 1000 forintos benzinár is.
Ehhez képest megdöbbentő az a cinizmus, ahogy Kapitány István beszél egy interjúban, amit a Tűzfalcsoport fedezett fel.
Magyar Péter egyik legfőbb embere Veiszer Alinda balliberális riporternek az egyik podcast műsorban arról beszélt, hogy mennyire oda van a luxusért.
Az ezt firtató kérdésre nemes egyszerűséggel válaszolta, hogy az első osztályon történő utazás, és az ötcsillagos szállodákban eltöltött idő teljesen természetes része az életének.
Veiszer Alindának azt is elárulta, hogy egyáltalán nem unja, és szereti a szállodákat.
