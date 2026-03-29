Kapitány István szereti az ötcsillagos szállodákat, de nem szereti a védett üzemanyagárat

Ehhez képest megdöbbentő az a cinizmus, ahogy Kapitány István beszél egy interjúban, amit a Tűzfalcsoport fedezett fel.

Magyar Péter és Kapitány István, aki a Tisza Párt energetikai tótumfaktuma. Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter egyik legfőbb embere Veiszer Alinda balliberális riporternek az egyik podcast műsorban arról beszélt, hogy mennyire oda van a luxusért.

Az ezt firtató kérdésre nemes egyszerűséggel válaszolta, hogy az első osztályon történő utazás, és az ötcsillagos szállodákban eltöltött idő teljesen természetes része az életének.

Veiszer Alindának azt is elárulta, hogy egyáltalán nem unja, és szereti a szállodákat.