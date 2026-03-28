Kapitány István fontos bejelentést tett, április 12-én nemet mondhatunk rá

Tegnap Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörlik a védett benzinárakat, a rezsicsökkentést, valamint azt, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

Kapitány István egy globális energiacég egykori második embereként máshogy gondolkodik a rezsiköltségekről, nem véletlenül a Tisza színeiben tűnt fel

Ezt tennék, hagynánk, de nem hagyjuk, mert így a benzin ára (ha kiesne az orosz energia a piacról) ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig több mint háromszorosára növekedne.

Ha ezt hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyar emberek jövedelmét és megtakarításait. De nem hagyjuk , a magas benzinárakat és a lakosság rezsiköltségeit féken tartjuk. Hiába követeli együtt a Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról.

Ha összefogunk április 12-én, együtt nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra.