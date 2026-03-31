Kapitány István

Sokkoló számok a Kapitány-tervről – brutálisan nőhetnek a családi kiadások

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint drasztikus rezsi- és üzemanyag-drágulást hozhat a Tisza Párt kiszivárgott energiaátállási terve. A számítások alapján egy átlagos magyar család havi szinten is jelentős többletterhekkel szembesülne. Bravó, Kapitány István!
A Kapitány Istvánhoz köthető dokumentum alapján készült, az Alapjogokért Központ által készített elemzés szerint a program megvalósítása esetén egy átlagos háztartás kiadásai akár havi 145 ezer forinttal is növekedhetnek. 

Kapitány István energiaátállási terve kifosztaná a magyar családokat (Forrás: Magyar Nemzet)

A Kapitány-terv mérlege tehát havi szinten mintegy 145 000 forint” 

– áll a számításban, amely szerint ez éves szinten közel 1,8 millió forintos pluszterhet jelentene.

A rezsivédelem vége: brutális drágulás jöhet

A terv egyik kulcseleme az orosz energiahordozókról való leválás és a hatósági árak megszüntetése. 

Ez a jelenlegi rezsivédett rendszer felszámolásával járna, amely önmagában akár havi 100–120 ezer forintos többletkiadást jelentene a magyar családok számára.

A dokumentum alapján a villany- és gázárak többszörösükre emelkedhetnek, amit tovább súlyosbíthat a hazai energiacégek piacosítása és privatizációja.

Kapitány István terve az üzemanyagok védett árát is megszüntetné (Forrás: Magyar Nemzet)

Üzemanyag-drágulás és új adó is terheli a családokat

A tervezet az üzemanyagok védett árának megszüntetésével is számol, ami konzervatív becslések szerint is havi mintegy 25 ezer forintos többletköltséget jelentene egy átlagos háztartás számára.

Emellett bevezetnék az úgynevezett „energiafüggetlenségi adót” is, amely a megtakarítással rendelkező családoktól havi körülbelül 17 ezer forintot vonna el. Az elemzés szerint mindez nemcsak közvetlenül terhelné a háztartásokat, hanem az inflációt is tovább fűtené, hiszen az emelkedő energiaárak az élet szinte minden területére begyűrűznének.

 

