Sokkoló számok a Kapitány-tervről – brutálisan nőhetnek a családi kiadások

A r ezsivédelem vége: brutális drágulás jöhet

A terv egyik kulcseleme az orosz energiahordozókról való leválás és a hatósági árak megszüntetése.

Ez a jelenlegi rezsivédett rendszer felszámolásával járna, amely önmagában akár havi 100–120 ezer forintos többletkiadást jelentene a magyar családok számára.

A dokumentum alapján a villany- és gázárak többszörösükre emelkedhetnek, amit tovább súlyosbíthat a hazai energiacégek piacosítása és privatizációja.

Kapitány István terve az üzemanyagok védett árát is megszüntetné (Forrás: Magyar Nemzet)

Üzemanyag-drágulás és új adó is terheli a családokat

A tervezet az üzemanyagok védett árának megszüntetésével is számol, ami konzervatív becslések szerint is havi mintegy 25 ezer forintos többletköltséget jelentene egy átlagos háztartás számára.

Emellett bevezetnék az úgynevezett „energiafüggetlenségi adót” is, amely a megtakarítással rendelkező családoktól havi körülbelül 17 ezer forintot vonna el. Az elemzés szerint mindez nemcsak közvetlenül terhelné a háztartásokat, hanem az inflációt is tovább fűtené, hiszen az emelkedő energiaárak az élet szinte minden területére begyűrűznének.