Kaposváron pofon csapta a valóság a balliberális narratívát – videó

Orbán Balázs egy friss bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy amikor egyes médiumok saját narratívájukat kezdik elhinni, akkor elég egy vidéki esemény, és máris szembejön a valóság. Mint írta: amikor a Telex munkatársai elmentek Kaposvárra Orbán Viktor országjárására, olyan véleményekkel találkoztak, amelyek élesen szembementek az általuk sugallt képpel.
Mit mondanak a fiatalok a helyszínen?
A beszámoló szerint egy fiatal lány is megszólalt, aki egyértelmű támogatásáról beszélt:
Sajnos a Békemenetre nem tudtam eljutni, és ezért nagyon örülök, hogy Orbán Viktor most Kaposvárra látogat, hiszen nagyon szeretem, hogy nagyon jó politikusról van szó, aki nagyon sokat megtesz hazánkért, a fiatalokért, és jobbat nem is választhatnánk április 12-én.”
Konkrét példaként a családtámogatásokat említette, kiemelve, hogy a családalapítást és a lakásvásárlást segítő intézkedések komoly lehetőséget jelentenek a fiatalok számára. A megszólalás jól mutatja, hogy a politikai viták mögött nagyon is valós tapasztalatok és személyes szempontok húzódnak meg – még akkor is, ha ezek nem mindig illeszkednek a médiában domináló narratívákhoz.