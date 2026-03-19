honvédség

Hazatértek a magyar katonák Bagdadból

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Épségben hazatértek Kecskemétre a NATO iraki missziójából kivont magyar katonák, miután a szövetség a romló biztonsági helyzet miatt felfüggesztette a bagdadi küldetést – jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke. A gyors és összehangolt művelet során a katonákat NATO-szervezésben hozták ki Irakból, majd a honvédség repülőgépe szállította őket haza.
Épségben és sértetlenül megérkeztek Kecskemétre a NATO iraki tanácsadó és kiképző missziójában szolgáló magyar katonák, akiket más nemzetek katonáival együtt azután vontak ki Bagdadból, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezete meghatározatlan időre felfüggesztette a küldetést a biztonsági helyzet kiéleződése miatt - jelentette be a Honvéd Vezérkar főnöke csütörtökön.

Hazatértek a magyar katonák Bagdadból Fotó:  MTI/Koszticsák Szilárd

Dr. Böröndi Gábor vezérezredes közölte, hogy a katonák Irakból történő szállítását a NATO saját szervezésben tervezte és végezte, Törökországból pedig a honvédség repülőgépe hozta őket haza.

A NATO-misszióban részt vevő tagállamok közösen és egyhangúlag döntöttek úgy, hogy gyakorlatilag teljes egészében kivonják a Bagdadban állomásozó többszáz katonát, mert a rendkívül veszélyessé vált biztonsági helyzetben nem tudják ellátni feladataikat. A kivonás ideiglenes, a helyzet javulásával a katonák visszatérhetnek Bagdadba.

A Honvéd Vezérkar főnöke kiemelte: a kivonásról hozott politikai döntést katonai oldalról gyorsan, szervezetten és a szövetségesekkel szoros együttműködésben hajtotta végre a honvédség. A kivonási műveletek gyors és sikeres megvalósítását több alakulat fegyelmezett, pontos és jól begyakorolt együttműködése tette lehetővé.

 

