Vérlázító! A tiszás Kéri László röhögött a két magyar hadifogoly kiszabadulásán – videó

„Orbán Viktor még a hadifoglyokat is kihozza a háborúból”

Kéri becsmérelte azt, hogy Szijjártó Péter kiment a két fogolyért, és a Putyinnal való tárgyalást követően hazahozta őket. Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy szerinte a jelenet világosan megmutatja a politikai különbségeket.

Weber és Magyar Péter belevinné az országot a háborúba. Orbán Viktor még a hadifoglyokat is kihozza a háborúból! Ez a különbség. Válassz!”

– írta a kommunikációs igazgató. A kormánypárti politikus szerint a videó jól mutatja, milyen hozzáállás jellemzi a Tisza Párthoz köthető szereplőket a háborúval és a magyar érdekekkel kapcsolatban.