Vérlázító! A tiszás Kéri László röhögött a két magyar hadifogoly kiszabadulásán – videó

Tegnap, 16:55
Olvasási idő: 3 perc
Élesen bírálta Kéri Lászlót a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója: Menczer Tamás a tiszás politológus reakcióját mutatta be a két magyar hadifogoly kiszabadításáról. Szerinte a felvétel „vérlázító”, és jól mutatja a különbséget a kormány és a Tisza Párt politikája között.
Kéri LászlóSzijjártó PéterhadifogolyTisza PártVálasztás 2026Menczer Tamás

A politikus bejegyzésében egy videórészletet osztott meg, amelyen Kéri László egy beszélgetés során reagál a hírre, hogy két magyar hadifogoly kiszabadult a háborúból. A videó bizonyítja, hogy a politológus nevetve reagált az esetre, amit Menczer Tamás elfogadhatatlannak tart.

Kéri László
Kéri László minősíthetetlenül reagált a két magyar hadifogoly hazatérésére (Forrás: YouTube)
Orbán Viktor az orosz hadifogságból hazatért magyar katonákkal beszélgetett

„Orbán Viktor még a hadifoglyokat is kihozza a háborúból”

Kéri becsmérelte azt, hogy Szijjártó Péter kiment a két fogolyért, és a Putyinnal való tárgyalást követően hazahozta őket. Menczer Tamás úgy fogalmazott, hogy szerinte a jelenet világosan megmutatja a politikai különbségeket. 

Weber és Magyar Péter belevinné az országot a háborúba. Orbán Viktor még a hadifoglyokat is kihozza a háborúból! Ez a különbség. Válassz!”

– írta a kommunikációs igazgató. A kormánypárti politikus szerint a videó jól mutatja, milyen hozzáállás jellemzi a Tisza Párthoz köthető szereplőket a háborúval és a magyar érdekekkel kapcsolatban.

