Orbán Viktor: Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak

„Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak. Ki-be járnak a Tisza pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják a külügyminiszterünket. Mindent bevetnek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Belehúznának a háborújukba, és vinnék a magyarok pénzét” – írta Facebook oldalán Orbán Viktor.
Mint ismert, nemrég az Ellenpont arról számolt be, az ukrán titkosszolgálat beavatkozott a moldovai és a román választásba, és beavatkozik a magyarba is, erről beszélgetett az egyik legismertebb, Zelenszkijt támogató ukrán youtuber egy litván diplomatával.
Mint korábban megírtuk, egy hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Az ügyben Orbán Anita neve is felmerült, akit a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjeként emlegetnek. A hanganyag alapján az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll a politikussal, és szakmai kérdésekben is segíti.