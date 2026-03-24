Orbán Viktor: Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak

„Az ukrán ügynökök már a spájzban vannak. Ki-be járnak a Tisza pártban, ők fejlesztik az online mozgósító hálózatukat. Lehallgatják a külügyminiszterünket. Mindent bevetnek, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Belehúznának a háborújukba, és vinnék a magyarok pénzét” – írta Facebook oldalán Orbán Viktor.

Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértője a párt kampányrendezvényén a bécsi Radisson Red Hotelben, 2026. február 27-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Mint ismert, nemrég az Ellenpont arról számolt be, az ukrán titkosszolgálat beavatkozott a moldovai és a román választásba, és beavatkozik a magyarba is, erről beszélgetett az egyik legismertebb, Zelenszkijt támogató ukrán youtuber egy litván diplomatával.

Mint korábban megírtuk, egy hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A külföldről finanszírozott Direkt36 és a VSquare újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Panyi Szabolcs megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.