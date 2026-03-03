Orbán Viktor: A legnagyobb háborúellenes gyűlés a Holdról is látszani fog

Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Még lehet regisztrálni – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
A kormányfő kiemelte,
minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!
