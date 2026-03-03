Orbán Viktor: A legnagyobb háborúellenes gyűlés a Holdról is látszani fog

Hírlevél
Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Még lehet regisztrálni – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Háborúellenes GyűlésDebrecenDigitális Polgári KörOrbán Viktor

„Most szombaton irány Debrecen, a valaha volt legnagyobb háborúellenes gyűlés! Még lehet regisztrálni” – írta Orbán Viktor miniszterelnök.

Esztergom, 2026. február 28. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában 2026. február 28-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a háborúellenes gyűlésen az esztergomi Suzuki Arénában, 2026. február 28-án (Fotó: MKF/Fischer Zoltán)

A kormányfő kiemelte, 

minden erejükkel bele akarnak minket rángatni az öldöklésbe, olajblokád alá vonnak és zsarolnak, de március 7-én minden eddiginél határozottabb üzenetet küldünk Brüsszelbe és Kijevbe: nem kérünk a pusztításból!

 

