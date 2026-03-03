Kiderült, miről beszélt Orbán Viktor Putyinnal

„Arra voltam kíváncsi, hogy megvan-e az olajunk” – mondta Orbán Viktor abban a videóban, amelyet Bohár Dániel tett közzé közösségi oldalán.

Fotó: Facebook

Mint korábban beszámoltunk róla, Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor telefonbeszélgetést folytattak. A Kreml tájékoztatása szerint áttekintették az ukrán hadseregbe besorozott, majd orosz fogságba került magyarok ügyét, valamint az ukrajnai háború politikai-diplomáciai rendezésének lehetőségeit is. Az orosz elnöki hivatal beszámolója alapján a felek megvitatták az orosz–magyar együttműködés aktuális kérdéseit, továbbá értékelték a 2025. november 28-i moszkvai találkozójukon aláírt megállapodások végrehajtásának eredményeit.

A felvételen a miniszterelnök kifejtette: Magyarországnak szerződése van az orosz féllel az olajszállításról, és arra volt kíváncsi, hogy a háború és az ukrán olajblokád ellenére Oroszország tartja-e vállalásait. Elmondása szerint az oroszok tartják a szerződést, így ha Ukrajna átengedi a szállítást, Magyarország megkapja a szerződés szerinti olajat.