Betagozódunk egy birodalomba vagy a saját utunkat járjuk a választások után? Kiszelly Zoltán a Békemenet üzenetéről

Békemenet mindig akkor indul, amikor fontos esemény van, amikor erőt kell felmutatni a nemzeti oldalon. Most az országgyűlési választás előtti időszakban a CÖF/CÖKA vezetői úgy érezték, hogy erőt kell mutatni. Ez sikerült is, hiszen egyértelműen többen voltak a Békemeneten, mint a Tisza Nemzeti menetén – fejtette ki Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Kiszelly Zoltán: A Békemenet talán az utolsó háború előtti választáshoz adhat erőt.

Fotó: (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap, a Kossuth Lajos téren elmondott ünnepi beszédével kapcsolatban a politikai igazgató elmondta, három meghatározó gondolat is szerepelt benne.

Az első, hogy április 12-én sorsot választunk:

betagozódunk egy birodalomba, ami a háború felé menetel, ami leválik az orosz energiáról, és ezzel tönkreteszi a saját gazdaságának az alapját – ezt ajánlja a Tisza Párt –, vagy

a saját magyar utunkat járjuk, maradunk a nyugat része, azzal, hogy ami rossz, abból megpróbálunk kimaradni

– hívta fel a figyelmet.

Talán az utolsó háború előtti választás jön?

A második fontos gondolat Kiszelly szerint, hogy lehetséges,

ez az utolsó olyan választás, amit a háborúpárti politikusok által 2029-re, 2030-ra várt háborúba sodródás előtt megtarthatunk."

Ők azt mondják, hogy az unió háborúba megy, mert külünben az oroszok megtámadnak minket. Pistorius német védelmi miniszter pedig kijelentette, hogy 2029-re háborúra alkalmasnak kell lennie Németországnak, emlékeztetett az elemzési igazgató.

Ez azért fontos, mert

most dönthetünk arról, hogy a fősodorral tartva mi is menetelünk-e a háború felé, vagy kimaradunk-e a háborúból"

– hangsúlyozta Kiszelly Zoltán. Az elemzési igazgató egyébként könyvet is írt a témában Csatatér Ukrajna – és ami utána jön címmel, amelyben bemutatja, évszázadonként hogyan határozza meg egy háború a nagyhatalmi erőviszonyokat.

Kiszelly szerint a beszéd harmadik fontos eleme, hogy a magyar miniszterelnök a háborúból kimaradásra szeretne választói többséget szerezni. Ezért fogalmazott úgy a beszédében, hogy

hárommillió ember támogatását is elképzelhetőnek tartja, hasonlóan a 2022-es választáshoz.



Nem példa nélküli a Fidesz történetében, hogy ilyen mennyiségű szavazatot kapjon, elég a 2008-as szociális népszavazásra, vagy a 2022-es országgyűlési választásokra gondolni – hívta fel a figyelmet az igazgató a korábbi hasonló eredményekkel kapcsolatban, ehhez hozzáfűzte:

Amikor a kormány jó alternatívát tud felmutatni a nemzetnek, akkor a többség felsorakozik hozzá. Ha meghatározó számú magyar szavazó érzi át, hogy most sorsot választunk, vagy az uniós háborúba menetel kérdését, akkor megint meglehet a hárommillió szavazat."

Kiszelly Zoltán hozzátette, hogy ilyenkor azok is elmennek szavazni, akik egyébként nem szoktak részt venni. Átérzik ugyanis a tét nagyságát és mégis elmennei szavazni, nehogy rosszabbra forduljon a helyzetük.