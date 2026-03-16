Kocsis: Áprilisban elsöpörjük az ukránbarát Tiszát

Kocsis Máté közösségi oldalán osztotta meg gondolatait, melyen a március 15-i Nemzeti Ünneppel egyidőben tartott Békemeneten mondott.

Kocsis Máté a Békemeneten is válaszolt a kérdésekre Forrás: Facebook/Kocsis Máté

A frakcióvezető véleménye szerint az ukránok egyértelműen lepaktáltak Magyar Péter pártjával, és mindenben segítik őket.

Kocsis Máté kifejtette, hogy Ukrajna célja megbuktatni Orbán Viktort, és

Most már odáig is elmerészkedtek, hogy halálosan fenyegeti az ukrán elnök a magyar miniszterelnököt, és elzárták a kőolajvezetékünket.”

Ez azért is problémás, hiszen ezzel veszélyeztetik a magyar családok, vállalkozások, gazdaság, ipar energiabiztonságát. Nem beszélve a magyar választásokba történő beavatkozást.

Amit csak úgy lehet nekünk kivédeni, rengetegen elmennek április 12-én és jól elverjük az ukránbarát törekvéseket. Ha a Tisza nyer, akkor Ukrajna győzött, ha a Fidesz nyer, akkor a magyarok győztek”

– jelentette ki Kocsis Máté.