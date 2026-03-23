Ez hazaárulás! Kocsis Máté a lehallgatási botrányról

Kocsis Máté Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „A szó, amit most mindenki keres: hazaárulók. Ezt a szót bátran és nyugodtan mondhatja ezentúl bárki” – utalt ezzel Panyi Szabolcsra, aki bár független újságírónak vallja magát, idegen titkosszolgálatoknak adta át Szijjártó Péter adatait a magyar kormány gyengítése és a Tisza Párt hatalomra segítése érdekében.

Kocsis Máté is felháborodottan írt az ügyről, miszerint Panyi Szabolcs újságíró külföldi titkosszolgálatokkal működhet együtt

Kocsis Máté – ki valójában Panyi Szabolcs?

A frakcióvezető azt is elárulta az újságíróról, hogy korábban megalkotója volt az orosz befolyásolásról szóló kamu hírnek, valamint azzal is kérkedik a felvételen, hogy majd ha Tisza-kormány lesz, akkor ő fogja megmondani, hogy ki dolgozhat a külügyminisztériumban, s ki nem.

»Szép, új világ« lenne, amikor idegen titkosszolgálatok által beszervezett emberek irányítanák a magyar külpolitikát. Akkor ahogy Magyar Péter fogalmazott, »egy pici szuverenitásról« le kellene mondanunk”

– írta Kocsis Máté.