Kocsis Máté: A választás tétje a magyar szuverenitás

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője szerint a közelgő választás egyik legfontosabb kérdése a magyar nemzeti szuverenitás megvédése. A frakcióvezető Gyöngyös városában, a kormánypártok országjárásának egyik állomásán tartott sajtótájékoztatón beszélt a kampány tétjéről – írta meg a Heol.

Kocsis Máté Forrás: Facebook

A politikus azt mondta: a választóknak arról kell dönteniük a választás során, hogy olyan kormánya lesz-e az országnak, amely kiszolgálja a brüsszeli és ukrán követeléseket, vagy olyan, amely a magyar nemzeti érdekeket képviseli.

Kocsis Máté: Nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel az aranykonvoj ügye

Kocsis Máté beszámolt arról is, hogy az Országgyűlés törvényjavaslatot fogadott el az Ukrajnából származó, Magyarországon lefoglalt jelentős készpénz- és értékszállítmány ügyében. Az ügy az utóbbi időben az aranykonvoj néven vált ismertté.

A frakcióvezető szerint a szállított vagyon célja és rendeltetése ismeretlen, a szállítás módja pedig komoly nemzeti szuverenitás- és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

Szükséges volt a NAV-nak többletjogosítványokat adni, hiszen nemcsak adóügyi, hanem nemzetbiztonsági érdek is az ügy teljes körű tisztázása

– fogalmazott Kocsis.

A politikus arról is beszélt, hogy szerinte a baloldali sajtó a hatóságokat – a NAV-ot és a Terrorelhárítási Központot – bírálja, miközben azok egy jogellenes cselekményt akadályoztak meg.