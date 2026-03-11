Kocsis Máté: A választás tétje a magyar szuverenitás

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője szerint a közelgő választás egyik legfontosabb kérdése a magyar nemzeti szuverenitás megvédése. A frakcióvezető Gyöngyös városában, a kormánypártok országjárásának egyik állomásán tartott sajtótájékoztatón beszélt a kampány tétjéről – írta meg a Heol.
A politikus azt mondta: a választóknak arról kell dönteniük a választás során, hogy olyan kormánya lesz-e az országnak, amely kiszolgálja a brüsszeli és ukrán követeléseket, vagy olyan, amely a magyar nemzeti érdekeket képviseli.
Kocsis Máté: Nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel az aranykonvoj ügye
Kocsis Máté beszámolt arról is, hogy az Országgyűlés törvényjavaslatot fogadott el az Ukrajnából származó, Magyarországon lefoglalt jelentős készpénz- és értékszállítmány ügyében. Az ügy az utóbbi időben az aranykonvoj néven vált ismertté.
A frakcióvezető szerint a szállított vagyon célja és rendeltetése ismeretlen, a szállítás módja pedig komoly nemzeti szuverenitás- és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.
Szükséges volt a NAV-nak többletjogosítványokat adni, hiszen nemcsak adóügyi, hanem nemzetbiztonsági érdek is az ügy teljes körű tisztázása
– fogalmazott Kocsis.
A politikus arról is beszélt, hogy szerinte a baloldali sajtó a hatóságokat – a NAV-ot és a Terrorelhárítási Központot – bírálja, miközben azok egy jogellenes cselekményt akadályoztak meg.
A sajtótájékoztatón Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a kampány során tapasztalataik szerint a háborúban álló Ukrajna energiát fordít a magyar választási folyamatok befolyásolására.
Felvetette annak lehetőségét is, hogy a lefoglalt, szokatlanul nagy mennyiségű készpénz – amelynek mozgatását egy ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy irányította – egy újabb ukrán beavatkozás eszköze lehet.
A frakcióvezető szerint a választás egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország békét vagy háborút választ.
Ha a Tisza párt nyer, az ukrán érdekek győznek, ha a kormánypártok, akkor a magyaroké
– fogalmazott.
Kocsis Máté szerint az utóbbi időszak eseményei azt mutatják, hogy fokozódik a nyomás Magyarországon. Emlékeztetett arra is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetései, valamint a kőolajvezeték lezárása is ezt jelzi.