Rendkívüli

Kocsis Máté

Kocsis Máté: A választás tétje a magyar szuverenitás

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A választás tétje a magyar nemzeti szuverenitás megvédése – erről beszélt Kocsis Máté Gyöngyösön. A frakcióvezető nemzetbiztonsági kockázatokról és ukrán beavatkozási kísérletekről is szólt.
Kocsis MátéFideszVálasztás 2026Kocsis Máté Fidesz

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője szerint a közelgő választás egyik legfontosabb kérdése a magyar nemzeti szuverenitás megvédése. A frakcióvezető Gyöngyös városában, a kormánypártok országjárásának egyik állomásán tartott sajtótájékoztatón beszélt a kampány tétjéről – írta meg a Heol.

Kocsis Máté
Kocsis Máté Forrás: Facebook

A politikus azt mondta: a választóknak arról kell dönteniük a választás során, hogy olyan kormánya lesz-e az országnak, amely kiszolgálja a brüsszeli és ukrán követeléseket, vagy olyan, amely a magyar nemzeti érdekeket képviseli.

Kocsis Máté: Nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel az aranykonvoj ügye

Kocsis Máté beszámolt arról is, hogy az Országgyűlés törvényjavaslatot fogadott el az Ukrajnából származó, Magyarországon lefoglalt jelentős készpénz- és értékszállítmány ügyében. Az ügy az utóbbi időben az aranykonvoj néven vált ismertté.

A frakcióvezető szerint a szállított vagyon célja és rendeltetése ismeretlen, a szállítás módja pedig komoly nemzeti szuverenitás- és nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel.

Szükséges volt a NAV-nak többletjogosítványokat adni, hiszen nemcsak adóügyi, hanem nemzetbiztonsági érdek is az ügy teljes körű tisztázása

– fogalmazott Kocsis.

A politikus arról is beszélt, hogy szerinte a baloldali sajtó a hatóságokat – a NAV-ot és a Terrorelhárítási Központot – bírálja, miközben azok egy jogellenes cselekményt akadályoztak meg.

A sajtótájékoztatón Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a kampány során tapasztalataik szerint a háborúban álló Ukrajna energiát fordít a magyar választási folyamatok befolyásolására.

Felvetette annak lehetőségét is, hogy a lefoglalt, szokatlanul nagy mennyiségű készpénz – amelynek mozgatását egy ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy irányította – egy újabb ukrán beavatkozás eszköze lehet.

A frakcióvezető szerint a választás egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy Magyarország békét vagy háborút választ.

Ha a Tisza párt nyer, az ukrán érdekek győznek, ha a kormánypártok, akkor a magyaroké

– fogalmazott.

Kocsis Máté szerint az utóbbi időszak eseményei azt mutatják, hogy fokozódik a nyomás Magyarországon. Emlékeztetett arra is, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetései, valamint a kőolajvezeték lezárása is ezt jelzi.

 

