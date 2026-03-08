Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Álljon már meg a menet!

6 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy bábot akarnak kormányra juttatni, aki majd zöld utat ad az ukrán terveknek – jelentette ki Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéTisza PártVálasztás 2026Volodimir ZelenszkijMagyar Péter

Kocsis Máté közösségi oldalán figyelmeztetett, minden, amit az ukránok csinálnak, az Magyar Péter érdekében történik.

Kocsis Máté: Egy bábot akarnak kormányra juttatni
Kocsis Máté: Egy bábot akarnak kormányra juttatni / Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A kőolajvezeték elzárása, a megfélemlítés, a titkosszolgálat nagyarányú jelenléte Magyarországon”

– sorolta a teljesség igénye nélkül a frakcióvezető. 

Zelenszkij ukrán elnök célja egyértelmű. Neki egy bábkormányra van szüksége, aki minden igényét kielégíti, és segíti őt, hogy hozzájuthasson az Európai Unió pénzéhez. Erre Magyar Péter a legmegfelelőbb ember.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!