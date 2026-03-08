Egy bábot akarnak kormányra juttatni, aki majd zöld utat ad az ukrán terveknek – jelentette ki Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté közösségi oldalán figyelmeztetett, minden, amit az ukránok csinálnak, az Magyar Péter érdekében történik.
A kőolajvezeték elzárása, a megfélemlítés, a titkosszolgálat nagyarányú jelenléte Magyarországon”
– sorolta a teljesség igénye nélkül a frakcióvezető.
Zelenszkij ukrán elnök célja egyértelmű. Neki egy bábkormányra van szüksége, aki minden igényét kielégíti, és segíti őt, hogy hozzájuthasson az Európai Unió pénzéhez. Erre Magyar Péter a legmegfelelőbb ember.
