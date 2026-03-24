Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – így tette helyre a tiszást Kocsis Máté

„Gátlástalan, minden hájjal megkent, kétszínű, nagyképű, önimádó barom” – ezek, a Magyar Péterre vonatkoztatott jelzők verték ki a biztosítékot egy, vélhetően a Tisza Párttal szimpatizáló nőnél. Miután ezt szóvá tette Kocsis Máté országjáró lakossági fórumán, a frakcióvezető emlékeztette, hogy éppen a Tisza-vezér az, aki minden megszólalásában hazugságokat terjeszt, és minősíthetetlen jelzőkkel illeti a kormánypártok politikusait.

Kocsis Máté: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!

Ha azt gondolják, hogy ezt mi nem fogjuk viszonozni, akkor téved, asszonyom!”

– közölte Kocsis Máté.

Hozzátette: Magyar Péter azzal is fenyegetőzik, hogy hatalomra kerülésük esetén börtönbe zárják a patrióta politikusokat. – Azonban azt, hogy ki megy börtönbe és ki nem, nem a politikusok, hanem az igazságszolgáltatás dönti el – jelentette ki, mire a kérdező felállt, és elhagyta a helyszínt.