Ezúttal Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt a vendége a Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastműsornak, amelyet a közmédia M5 csatornáján is követhetnek. Kocsis Máté a beszélgetést Facebook-oldalán osztotta meg szerdán.

Kocsis Máté: Mindent megbeszéltünk, Ildikó!

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté: „Újra benyújtom az átláthatósági törvényt”

A műsorban többek között elhangzott az, hogy

miről beszélt Orbán Viktor Putyinnal,

a Barátság kőolajvezeték újraindítása ukrán politikai döntés kérdése, amiről korábban Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója beszélt,

a nemzetközi olajkrízissel kapcsolatban javasol-e a Fidesz-frakció benzinársapkát,

az ukrán titkosszolgálatok nagy erővel vannak jelen az országban

a frakcióvezető újra benyújtja az átláthatósági törvényt,

Hann Endre kutatása közröhej tárgya.

A műsor az alábbi videóra kattintva és a YouTube-oldalán is megtekinthető: Kell még mondanom valamit, Ildikó?