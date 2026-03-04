A közmédia közéleti műsorának a Fidesz frakcióvezetője volt a vendége. Csuhaj Ildikó arról is kérdezte Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Putyin orosz elnöknek felvetette-e az „energia-tűzszünet” kérdését, amit Zelenszkij kért a Barátság olajvezeték miatt.
Ezúttal Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt a vendége a Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastműsornak, amelyet a közmédia M5 csatornáján is követhetnek. Kocsis Máté a beszélgetést Facebook-oldalán osztotta meg szerdán.
Kocsis Máté: „Újra benyújtom az átláthatósági törvényt”
A műsorban többek között elhangzott az, hogy
- miről beszélt Orbán Viktor Putyinnal,
- a Barátság kőolajvezeték újraindítása ukrán politikai döntés kérdése, amiről korábban Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója beszélt,
- a nemzetközi olajkrízissel kapcsolatban javasol-e a Fidesz-frakció benzinársapkát,
- az ukrán titkosszolgálatok nagy erővel vannak jelen az országban
- a frakcióvezető újra benyújtja az átláthatósági törvényt,
- Hann Endre kutatása közröhej tárgya.
A műsor az alábbi videóra kattintva és a YouTube-oldalán is megtekinthető: Kell még mondanom valamit, Ildikó?
