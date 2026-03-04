Hírlevél
A közmédia közéleti műsorának a Fidesz frakcióvezetője volt a vendége. Csuhaj Ildikó arról is kérdezte Kocsis Mátét, a Fidesz frakcióvezetőjét, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Putyin orosz elnöknek felvetette-e az „energia-tűzszünet” kérdését, amit Zelenszkij kért a Barátság olajvezeték miatt.
kell még mondanom valamit, ildikó?fideszműsorKocsis Máté

Ezúttal Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője volt a vendége a Kell még mondanom valamit, Ildikó? című podcastműsornak, amelyet a közmédia M5 csatornáján is követhetnek. Kocsis Máté a beszélgetést Facebook-oldalán osztotta meg szerdán.

Kocsis Máté: Mindent megbeszéltünk, Ildikó!
Fotó: Facebook/Kocsis Máté 

Kocsis Máté: „Újra benyújtom az átláthatósági törvényt”

A műsorban többek között elhangzott az, hogy 

  • miről beszélt Orbán Viktor Putyinnal,
  • a Barátság kőolajvezeték újraindítása ukrán politikai döntés kérdése, amiről korábban Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója beszélt,
  • a nemzetközi olajkrízissel kapcsolatban javasol-e a Fidesz-frakció benzinársapkát,
  • az ukrán titkosszolgálatok nagy erővel vannak jelen az országban 
  • a frakcióvezető újra benyújtja az átláthatósági törvényt,
  • Hann Endre kutatása közröhej tárgya.

A műsor az alábbi videóra kattintva és a YouTube-oldalán is megtekinthető: Kell még mondanom valamit, Ildikó?

 

