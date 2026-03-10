Kocsis Máté: Az aranykonvoj-ügyet tisztázni kell

„Ezt az aranykonvoj-ügyet tisztázni kell, meg kell nézni, hogy ennek a pénznek mi az eredete, mi volt a célállomása” – jelentette ki Kocsis Máté, miután az Országgyűlés elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely többletjogosítványokat ad a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálásához.

Kocsis Máté Fotó: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője felidézte: a múlt héten a NAV irányítása alatt, a Terrorelhárítási Központ közreműködésével fogtak el egy szállítmányt, amely azóta „ukrán aranykonvojként” vált ismertté. A járművekben jelentős mennyiségű készpénzt és aranyat találtak.

Kocsis Máté azt mondta, az ügyben számos kérdés továbbra is tisztázatlan.

Mint fogalmazott, nem ismert a pénz eredete, a szállítmány célja és a végső célállomása sem.

A frakcióvezető hangsúlyozta: a parlament ezért döntött úgy, hogy a törvényben további jogosítványokat ad a NAV számára az eljárás során. Szerinte erre nemcsak büntetőeljárási okokból volt szükség, hanem nemzetbiztonsági érdekből is. Kocsis Máté úgy fogalmazott: azt is meg kell vizsgálni, hogy a pénz csupán Magyarországon haladt volna át, vagy annak egy része az országban maradt volna. Hozzátette:

különösen fontos ez a kérdés most, amikor Magyarországon választási kampány zajlik.

A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a keleti szomszéd, Ukrajna korábban már energiát fordított arra, hogy beavatkozzon a magyar választásokba. Kocsis Máté szerint a most lefoglalt összeg nagysága szokatlan, különösen ilyen körülmények között, közúti szállítás során.

A frakcióvezető azt is megemlítette, hogy az információk szerint a műveletet egy ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy irányította. Szerinte mindez tovább erősíti annak szükségességét, hogy az ügy minden részletét alaposan kivizsgálják.